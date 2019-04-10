"Ликвидированы 90% советских ГОСТов": Кубив отчитался о переходе на стандарты ЕС

Украина приняла более 5000 национальных стандартов

Фото: Кабинет министров Украины

"Ликвидированы 90% советских ГОСТов": Кубив отчитался о переходе на стандарты ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b5b/874/5cab5b8740f65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b5b/874/5cab5b8740f65.jpg 2019-04-10T13:22:00+03:00 Экономика Украина приняла более 5000 национальных стандартов

Украина планирует в 2019 году принять еще 3000 стандартов для гармонизации с нормами Европейского Союза (ЕС).

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на совещании с директорами госпредприятий в области стандартизации, метрологии и сертификации, относящихся к сфере управления Минэкономразвития, сообщает пресс-служба Министерства.

"С 2016 года мы существенно трансформировали систему технического регулирования и стандартизации, в частности ликвидированы 90% советских ГОСТов. Вместо этого мы разработали и приняли 5105 национальных стандартов, и теперь 91% гармонизированы со стандартами ЕС. В 2019 году планируем принять еще 3000 стандартов", – сказал Кубив.

Он также добавил, что Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции, что открывает дополнительные возможности для экспорта.

Напомним, Метрическая конвенция – это международный договор, служащий для обеспечения единства метрологических стандартов в разных странах. В настоящее время к ней присоединились 60 государств в качестве полноправных членов и 42 государства и организации на правах ассоциированных членов.

Закон Украины "О стандартизации" вступил в силу 3 января 2015 года, в нем реализованы положения соглашения Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле.

В 2015 году Минэкономразвития сообщало, что отсрочка в отмене разработанных до 1992 года ГОСТов нужна для адаптации бизнеса к новым условиям. Тогда анонсировалось, что они утратят силу в начале 2018-го.

В список ГОСТов, которые должны быть ликвидированы, попали продукты питания: зерновые и бобовые, пшеничная мука, зернопродукты, комбикорма, чай. Были в перечне и другие наименования, важные для потребителей: текстильные материалы, нити, швейные изделия, резиновые рабочие сапоги и презервативы.

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