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Луганской ТЭС временно понадобится спеццена на газ – Луганская ОГА https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 2019-07-30T17:07:00+03:00 Экономика Текущие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа, поэтому ситуация в регионе остается напряженной

Из-за блокирования поставок угля со стороны РФ с понедельника Луганская ТЭС перешла на сжигание газа. Однако текущие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа, поэтому ситуация в регионе остается напряженной. До возобновления поставок угля Кабмин должен установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС.

Об этом в комментарии "Урядовому курьеру" заявил директор областного департамента ЖКХ Виталий Сурай.

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"Газ предоставляют по цене, которую установил Кабинет министров для промышленных потребителей. Это дороже предельной цены на электроэнергию. Но как долго сможет станция производить такую дорогую электроэнергию? Мы уже обратились к премьер-министру Украины с просьбой обсудить вопрос работы Луганской ТЭС на уровне Государственной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и срочно рассмотреть и принять специальное решение. Мы предложили проект постановления по поводу возложения специальных обязательств на НАК "Нафтогаз Украины" в части ценообразования для нашей станции на период сжигания газа как топлива до момента перехода на уголь антрацитовой группы", – подчеркнул Сурай.

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О проблемах с поставками антрацита власть Луганщины информировала правительство в течение июля, просила согласовать квоты и вмешаться в ситуацию через Министерство иностранных дел и представительство Украины в трехстороннем контактной группе. "Квоты на поставку угля не согласовывает министерство экономического развития Российской Федерации с июня этого года. Ежемесячно это около 210-220 тыс. т", - сообщил Сурай.

Как заявил глава Луганской областной госадминистрации Виталий Комарницкий, с 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.

По словам заместителя главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины Юрия Саквы, текущие цены на электроэнергию не покрывают цену на газ. Ранее госпредприятие "Оператор рынка" опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Средняя предельная цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС). При этом в июле НАК "Нафтогаз Украины" реализовывал потребителям газ за ПСО по цене 4905,67 грн за 1 м3 (без НДС, также не включена плата облгазу и Укртрансгазу).

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