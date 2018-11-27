"Львовские авиалинии" продают самолет из-за долгов по зарплате

Сегодня, 08:12

Авиационное судно не может быть допущено к эскплуатации

ЯК-42Д. Фото: ГП СЕТАМ
ЯК-42Д. Фото: ГП СЕТАМ

OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продает самолет Як-42Д госпредприятия "Львовские авиалинии". Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Самолет 1989 года выпуска выставили на продажу из-за долгов по зарплате. Стартовая цена лота - 300 тысяч гривен. 

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"Самолет полностью разукомплектован и фактически представляет собой голый планер. Приборы, авиационное, гидравлическое и радиоэлектронное оборудование полностью отсутствуют. В кабине пилота отсутствуют кресла, штурвалы, каркас мотопульта, приборные панели, шумозащитные панели, аварийно-спасательное оборудование и мягкое оборудование кабины экипажа.Самолет не может быть допущен к дальнейшей эксплуатации из-за отсутствия всех необходимых агрегатов и узлов", – отмечается в описании лота.

Как сообщалось, количество имущества, проданного на OpenMarket, достигло 7,23 млрд гривенНаибольшую сумму продаж показала недвижимость – 5,5 млрд гривен. Второе место у транспорта – более миллиарда гривен. К слову, по количеству лотов транспорт и вовсе стал "категорией №1" – с показателем в 12 470 лотов.

При этом в рамках реализации кампании по ликвидации задолженности по выплате заработной платы Минюст взыскал 404 млн гривен с недобросовестных работодателей с начала 2018 года.

Ранее также сообщалось, что OpenMarket как первый в мире онлайн-аукцион с использованием blockchain с момента внедрения этой инновационной технологии продал имущества на на более чем 2 млрд гривен.
самолет, СЕТАМ, OpenMarket, долги по зарплатам, Львовские авиалинии

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Источник:

"Сегодня"

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