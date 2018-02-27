Ляшко призывает вернуть госрегулирование цен в Украине

Лидер Радикальной партии назвал отмену госрегулирования цен на продукты одной из причин инфляции в Украине

Восстановить отмененное летом 2017 года государственное регулирование цен призывает правительство лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Об этом он заявил после заседания согласительного совета руководителей парламентских фракций.

По словам нардепа, инфляция является следствием решения правительства об отмене государственного регулирования цен на продукты первой необходимости, ведь после этого товары резко подскочили в цене. Кроме того, Ляшко настаивает, чтобы больше товаров широкого потребления производилось именно в Украине.

"Рост цен, инфляция, рост тарифов – огромная проблема для всех украинцев, для миллионов украинцев... Мы требуем от правительства отменить свое решение, восстановить регулирование цен на продукты первой необходимости, на товары широкого потребления, потому что первыми пострадали от этого решения люди с низкими доходами, пенсионеры, малоимущие, бюджетники, люди с особыми потребностями", – отметил народный депутат, председатель Радикальной партии Олег Ляшко.

Напомним, глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин ранее отмечал, что одним из факторов роста инфляции в 2017 году стала отмена Кабинетом министров государственного регулирования цен на продовольственные товары с 1 июля 2017 года. Данилишин, в частности, заявил, что отмена госрегулирования цен в украинских реалиях была "преждевременной".

"Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, которая на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень одностороннее специфическое влияние", – рассказал Данилишин.