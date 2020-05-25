Меморандум с инвесторами в ВИЭ готов – Шмыгаль

Премьер-министр уверен, что в результате документ будет подписан

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" о готовности меморандума с инвесторами в ВИЭ, за исключением одной детали, пишет "ExPro".

"Меморандум готов. Есть расчеты всех возможных сценариев. Мы согласовали почти все, за исключением одной детали, по которой еще дискутируем. И будем выходить на финиш", – сказал Шмыгаль.

При этом он не стал уточнять суть дискуссионного вопроса, допустив, что понадобится еще некоторое время для его отработки, но выразил уверенность, что в результате документ будет подписан.

"Не факт, что он (финиш – ред.) будет быстрым, но мы знаем и видим, чего хотим. Представители зеленой энергетики тоже знают, на что они готовы согласиться, поэтому компромисс будет найден", – отметил глава правительства.

По его словам, правительство и представители отрасли, представляющие почти 90% этого рынка, уже шесть месяцев решают сложный вопрос о пересмотре условий поддержки возобновляемой энергетики.

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