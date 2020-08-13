Металлурги призвали правительство разобраться с тарифами на грузовые перевозки

"Укрзализныця" пытается в очередной раз решить проблемы своей неэффективности путем скрытого повышения тарифов на грузовые перевозки через унификацию платы за порожний пробег. Кабинет министров должен вмешаться. Об этом говорится в письме объединения "Укрметаллургпром" в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает "Главком".

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"УЗ не предоставила никаких расчетов по неэффективности и убыточности перевозок порожних вагонов различных классов, а учитывая то, что перевозка грузов из разных классов требует различной технологии перевозки и задействованы на разной по объему инфраструктуре. На наши обращения относительно корректности расчетов прибыльности или убыточности перевозок различных классов грузов УЗ отказалась отвечать, отсюда мы можем сделать предположение о некорректности утверждения об убыточности перевозки порожних вагонов из-под различных классов и на присутствие недостатков в алгоритмах расчетов УЗ", – говорится в письме.

По словам экспертов, несмотря на то, что перевозка грузов по железной дороге находятся на высоком уровне доходности, а перевозки порожних вагонов является неотъемлемой частью таких перевозок, нецелесообразно отделять отдельный сегмент, который тоже является высокодоходным.

"Если УЗ считает нужным поднять тарифы на перевозку порожних вагонов, она должна предложить одновременное снижение тарифов на перевозку вагонов в груженом состоянии. По сути, основной целью проекта есть не унификация перевозки порожних вагонов, а очередное повышение стоимости железнодорожных перевозок", – добавляется в обращении.

Кроме того, говорится в письме, УЗ до сих пор не предоставила никакой информации по эффективному использованию средств от предыдущего повышения тарифов на 14,2%.

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Напомним, 5 августа на сайте Министерства инфраструктуры обнародован проект приказа "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги".

Согласно ему, министерство предлагает сделать унификацию тарифов на перевозки порожних вагонов независимо от вида перевозки, груза, который перевозится в вагоне к выгрузке.

Так, сейчас тариф на перевозку пустого вагона после выгрузки груза первого класса составляет 1533 грн; второго класса – 2326 грн; третьего класса – 3730 грн. Приказом же предлагается установить единый тариф в 2326 грн.

Как отмечают эксперты, больше всего пострадает энергетика и строительная отрасль. Член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Михаил Волынец уже заявил, что унификация платы за порожний пробег несет значительные риски для энергетической безопасности Украины.

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