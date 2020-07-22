Международные и украинские госэкспертизы подтвердили обоснованность "Роттердам плюс" – адвокат

Международные аудиторские компании и украинские государственные научно-исследовательские институты подтвердили справедливость и обоснованность применения формулы "Роттердам+" для определения цены на украинский уголь.
Об этом сообщила адвокат Наталья Дригваль в интервью изданию OBOZREVATEL.
"Выводы про обоснованность применения формулы в Украине предоставлены 4 украинскими государственными научно-исследовательскими институтами судебной экспертизы и частными судебными экспертами", – добавила адвокат.
В то же время, по словам Натальи Дригваль, единственная экспертиза, которую следствие приобщило к делу, – это заключение некоего эксперта, который подтвердил арифметическую корректность расчетов специалиста НАБУ. В свою очередь, специалист НАБУ выполнил расчеты на основании собственного ошибочного допущения, что включение затрат на транспортировку в формуле было незаконным.
Дригваль также отметила, что одна из экспертиз, которую для Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решила не принимать ее во внимание.
Ранее сообщалось, что в конце июня глава САП Назар Холодницкий сообщил, что у прокуратуры еще нет экспертиз и заключений экспертов для передачи дела "Роттердам+" в суд.
Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.
10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".
Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения – т. н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.
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