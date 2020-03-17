Мифы о приватизации: новые владельцы будут увольнять персонал

Около ста украинских госпредприятий прекращают свою деятельность каждый год. А типичное ГП держит сотрудников на минимальной зарплате, зачастую на неполном рабочем дне

Наиболее эффективный путь обеспечить работников госкомпании рыночной зарплатой и перспективой – приватизация. Но для проведения приватизации существует немало преград. А вокруг нее бытует несколько мифов, искажающих восприятие этого позитивного для экономики процесса. В прошлом материале мы убедились, что популярная теория о победе над коррупцией с помощью смены руководства ГП ошибочна, а существующие схемы в ГП обходятся украинцам в миллиарды гривен. А как насчет распространенного мнения, что приватизация влечет за собой массовое увольнение работников купленных госпредприятий?

Во-первых, закон о приватизации обеспечивает определенную защиту работникам ГП в случае продажи компании. К примеру, законом запрещено сокращение персонала до завершения приватизации, а также в течение шести месяцев после перехода компании частному собственнику. Это в первую очередь касается малой приватизации, однако при продаже крупных или социально значимых ГП по договоренности с профсоюзом или трудовым коллективом этот срок может быть продлен на больший период.

Также закон обязывает прописывать в договорах купли-продажи вопросы погашения долгов по зарплате и обеспечение соцгарантий работникам госпредприятий.

Фото: pixabay.

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На объектах большой приватизации и важных для инфраструктуры и населения объектов малой приватизации новые владельцы не могут менять профиль предприятия – это будет прописано в пост-приватизационных условиях. Соответственно, инвестору понадобятся кадры того же профиля. Да и сам отбор потенциальных инвесторов предусматривает, что госпредприятия приватизируют эффективные собственники, которые превращают неприбыльные предприятия в прибыльные, модернизируют и расширяют производство, создают новые рабочие места. К тому же, Минэкономики и Фонд госимущества взаимодействуют с профильными отраслевыми профсоюзами и учитывают их позицию при создании конкурсных условий продажи объектов. Поэтому механизмы защиты персонала существуют, они действенны и они учитываются.

Во-вторых, большинство продаваемых через прозрачные аукционы и конкурсы госпредприятий узкоспециализированные. Так что найти и трудоустроить новых специалистов для инвестора – более трудоемкий процесс, чем наладить работу с существующим коллективом.

Наоборот, можно ожидать создания дополнительных рабочих мест в таких предприятиях и повышения заработных плат. Тогда как сейчас на сотнях ГП ситуация с выплатой зарплат катастрофическая. Реальную ситуацию иллюстрирует пример из передовой для страны, да и всего мира отрасли – космической. Как недавно сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Усов, задолженность по зарплате работникам подконтрольных Госкосмосу предприятий составляет 343 млн гривен (люди не получали деньги по полгода), а средняя зарплата – 9300 гривен. Подобная ситуация и в других отраслях. К примеру, на Броварском заводе порошковой металлургии долг по выплате зарплаты сотрудникам составляет 17 млн гривен. И таких примеров множество.

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На уровне страны задолженности по выплатам зарплат на госпредприятиях создают риски для бюджета и даже социальные риски. Ведь более трети всей задолженности по заработной плате Украине – это зарплата работников ГП (данные CASE Ukraine по состоянию на октябрь 2016 года).

Несовершенна и система трудоустройства и кадровой политики на госпредприятиях. К примеру, работники госкомпаний не имеют права работать по совместительству. В условиях невысоких зарплат это существенный минус, который толкает людей подрабатывать неофициально без любых гарантий.

А подрабатывать приходится, ведь работа на госпредприятиях зачастую не может обеспечить специалистам достойный уровень зарплаты даже по украинским меркам. Выше уже приводились цифры из космической сферы, но в других отраслях ситуация не лучше. К примеру, в агросфере в январе 2020 года средняя зарплата составила 8542 грн, тогда как работники частных компаний в этой же отрасли зарабатывают 12-30 тысяч гривен в зависимости от специальности (данные trud.com). А если рассматривать "подработку" за границей, которая с введением безвиза стала абсолютно реальной альтернативой для востребованных специалистов, ситуация становится еще плачевней.

Частные собственники же учитывают все эти факторы, обеспечивают сотрудникам рыночный уровень зарплаты и в целом достойные условия труда, ведь иначе их работники уйдут к конкурентам или уедут в европейские страны на заработки.

Таким образом, опасения, что новые владельцы будут повально увольнять персонал приватизированных госпредприятий, – миф.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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