Микрофинансовая организация Cashinsky увеличила размер кредита онлайн до 10000 гривен

Компания также сохранила лояльное отношение к людям с испорченной кредитной историей

Сервис Cashinsky предложил заемщикам оформление кредита онлайн на сумму до 10 000 гривен. Увеличение размера займа не повлияло на другие условия, сохранив простое оформление и рассмотрение заявки за 14 минут.

Новая сумма — старые требования

Украинская микрофинансовая организация выдала уже более 370 000 займов онлайн. Ее простые условия ежемесячно привлекают тысячи заемщиков по всей Украине.

В 2020 году МФО Cashinsky увеличила максимальную сумму кредита до 10 000 гривен.

Требования не изменились:

возраст — от 18 до 60 лет;

паспорт и идентификационный код;

для получения денег нужна банковская карта;

для прохождения регистрации потребуется указать адрес электронной почты и мобильный телефон.

Компания также сохранила лояльное отношение к людям с испорченной кредитной историей. Получить деньги онлайн могут заемщики, у которых есть открытые кредиты или небольшие просрочки по предыдущим займам. Несколько оформленных и своевременно закрытых кредитов позволят перекрыть предыдущие просрочки, в дальнейшем повысив шансы на получение крупной денежной суммы в банковской организации.

Оформить кредит онлайн можно довольно быстро

Украинские заемщики могут взять кредит на сервисе Cashinsky на сумму от 800 до 10000 гривен, что позволяет как срочно закрыть мелкие нужды, так и решить серьезные финансовые проблемы. Получить деньги в долг можно на срок от 5 до 30 дней.

Заемщик может самостоятельно рассчитать переплату за использование заемных денег на кредитном калькуляторе, получить сведения о процентной ставке по кредиту и дополнительную информацию на официальном сайте www.cashinsky.ua. Достаточно перейти на главную страницу сервиса, выбрать сумму и период с помощью ползунка или ввести данные вручную. Система автоматически рассчитает сумму с учетом процентов и дату погашения задолженности, отразив данные рядом с калькулятором.

Для получения денег в долг нужно нажать кнопку "Оформить заявку". Далее нужно пройти регистрацию, заполнить анкету, указать реквизиты банковской карты для получения средств, подать заявку. В течение 14 минут система рассмотрит запрос, отправив ответ на email и телефон. Если решение положительное, то деньги придут на карту в течение 5 минут.

Свидетельство №13103638 от 11.07.2017, выданное Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама