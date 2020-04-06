Минэкоэнерго предупредило об угрозе отключения электроэнергии

Из-за низкого уровня оплаты электроэнергии потребителями у операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг не будет денег для закупки электроэнергии, - министерство

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины предупредило о возможном отключении электроэнергии потребителям из-за низкого уровня оплаты. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что во время селекторного совещания, проведенного 2 апреля руководством Министерства энергетики и защиты окружающей среды, а также председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с представителями энергокомпаний, было отмечено ухудшение платежной дисциплины потребителей, в том числе населения, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и малых бытовых потребителей.

По мнению участников совещания, такая ситуация грозит дефолтом операторам энергоснабжения и может привести к прекращению поставок электроэнергии потребителям, в том числе и населению.

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"Следствием сохранения низкой платежной дисциплины потребителей может стать объявление у операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг "преддефолтного" и/или "дефолтного" состояния, что приведет к невозможности закупки ими электрической энергии и услуг по передаче/распределению электрической энергии и, соответственно, прекращению поставки электрической энергии потребителям, в том числе и населению, что повлияет на рост социальной напряженности в обществе", – сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

Напомним, ранее экс-президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что происходящее сейчас разрушение энергосектора приведет к кризису, которого в Украине еще не было, и не исключил масштабных отключений электроэнергии потребителям.

В свою очередь, народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

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