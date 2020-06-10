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Минэнергетики и Минэкономики призывают НКРЕКУ ввести RAB-тариф на рыночных условиях

10 июня, 17:42

Для привлечения инвестиций необходим взвешенный подход к стимулирующему регулированию

Сейчас в электросети инвестируют 4 млрд грн ежегодно, но для их модернизации необходимо 11 млрд грн. Для привлечения таких инвестиций необходим взвешенный подход к стимулирующему регулированию. Об этом заявляет Министерство энергетики.

В министерстве утверждают, что украинские электросети изношены на 50-80%. Это приводит к низкому качеству энергоснабжения, частому отсутствию света у украинцев.

"При существующей модели тарифообразования объемы финансирования работ по обновлению сетей по инвестиционным программам охватывают незначительный процент от потребности, что приводит к недостаточному финансированию приоритетных работ по повышению энергоэффективности и экономности работы электрических сетей", – утверждают в министерстве.

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Решение проблемы отсутствия модернизации Минэнерго видит в переходе на стимулирующее регулирование (RAB-тариф): "Введение стимулирующего тарифообразования должно стать эффективным механизмом привлечения новых инвестиций в электрические сети, снижения индекса средней продолжительности перерывов электроснабжения, уменьшения потерь электрической энергии в сетях, повышения автоматизации процессов".

Но вместе с тем методология, предлагаемая НКРЭКУ, вызывает сомнения как у участников рынка, так и в Министерстве экономики. Как стало известно, Министерство развития экономики обратилось к регулятору с просьбой предоставить детализированные расчеты предложенной модели перехода на новый тариф. В частности, вопросы вызывают: разделение баз активов облэнерго с разными ставками возврата инвестиций: 1% на "старую" базу и 15% на "новую базу". А также решение о возвращении инвестированных средств на 3 год после вклада.

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При этом Минэнерго призывает регулятора при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка: "Предлагаем прислушаться к предложениям всех заинтересованных сторон по проекту постановления с целью решения накопившихся годами проблем распределительных компаний с целью обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей Украины".

Участники рынка уже предоставили свои рекомендации. Европейская Бизнес Ассоциация предлагает опираться на опыт стран, которые успешно внедрили RAB-тариф. А именно – не разделять базу активов на "старую" и на "новую" и начислять ставку возврата инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала.

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Нардеп Людмила Буймистер заявляла, что от внедрения RAB-тарифа при правильной методологии зависит приватизация государственных облэнерго.

Напомним, ранее утверждалось, что из-за изношенности электросетей страна теряет 20 млрд грн ежегодно на потерях электроэнергии.

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тарифы НКРЭКУ электросети RAB-регулирование

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