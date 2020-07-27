Минэнерго выступает против импорта электроэнергии из России и Беларуси до конца 2021 года

В Украине достаточно своей генерации, чтобы обеспечить и внутренних потребителей, и экспорт

Министерство энергетики выступает против того, чтобы на украинский рынок была допущена электроэнергия, импортированная из России и Беларуси, поскольку в Украине достаточно своей генерации. По мнению министерства, такой запрет должен действовать до конца 2021 г. Об этом 27 июля заявила и. о. министра энергетики Ольга Буславец во время пресс-конференции, сообщает ExPro.

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"Мы возражаем против импорта электроэнергии в нашу страну... По нашим расчетам, на этот год и на следующий мы не видим необходимости, у нас достаточно своей генерации для того, чтобы обеспечить и своих внутренних потребителей, и экспортные возможности. Именно поэтому правительством, по инициативе министерства, был внесен определенный законопроект (№3657 – ред.), которым мы предусматриваем временный запрет импорта электроэнергии из Беларуси и России к концу следующего года", – сказала Буславец.

Также и. о. министра отметила, что импорт электроэнергии из Беларуси и России будет негативно влиять на процесс интеграции Украины в сеть континентальной Европы (ENTSO-E).

"Любые разговоры об импорте из этих государств будут подрывать нашу синхронизацию и ослаблять нашу генерацию", – добавила Буславец.

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Также она отметила, что Минэнерго поддерживает увеличение экспорта электроэнергии, в частности, ГП "НАЭК "Энергоатом".

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"Энергоатом" осуществляет экспорт электроэнергии в Беларусь. Хочу подчеркнуть, что Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта по всем направлениям в зависимости от той конъюнктуры, которая есть сегодня на рынке", – добавила глава министерства.

Напомним, на прошлой неделе "Энергоатом" начал экспорт электроэнергии в Беларусь через трейдера ("ГК Нафтогаз Украины"). Компания готова увеличивать поставки и выйти на рынки электроэнергии Балтийских стран. Минэнерго подготовило законопроект №3657, который, в частности, предусматривает запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси. Этот законопроект был поддержан на заседании правительства.

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