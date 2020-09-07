Минэнерго за присоединение перспективных шахт к "Центрэнерго", – советник министра

По словам советника министра, к "Центрэнерго" могут быть присоединены также госшахты "Добропольеуголь"

Министерство энергетики в рамках реформы угольной отрасли заинтересовано в реструктуризации угольной отрасли, в том числе путем объединения перспективных шахт с государственной компанией "Центрэнерго". Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил Александр Трохимец, советник исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, пишет "Znaj.ua".

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"Все шахты разделены на три категории. Первая – это перспективные шахты... Была создана рабочая группа в Кабинете министров, которая будет заниматься созданием вертикального интегрированного субъекта с "Центрэнерго" и как раз этих перспективных шахт", – отметил Трохимец.

По словам советника министра, к "Центрэнерго" могут быть присоединены в том числе государственные шахты "Добропольеуголь".

"Одни из этих шахт – это "Добропольеуголь", которые находятся сейчас в аренде у частной компании. Будет рассматриваться вопрос о прекращении договора аренды и возвращении в управление государства и как раз вхождении этих шахт в вертикальный интегрированный субъект", - добавил Трохимец.

Ко второй категории отнесены шахты, которые при определенных инвестициях возможно вывести на эффективный режим работы, к третьей – шахты, которые уже однозначно никогда не станут прибыльными.

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"По третьей категории шахт должно быть принятие решений о выводе их из эксплуатации, но это определенная государственная программа, которая должна быть реализована уже после того, как будут решены все социальные вопросы по трудоустройству, переориентации работников, чтобы люди не остались без работы", – добавил советник и.о. министра.

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Напомним, 2 сентября Кабинет министров сделал первый шаг для объединения государственных шахт с "Центрэнерго". По инициативе Фонда государственного имущества правительство создало рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель организации вертикально интегрированной компании на базе госшахт и "Центрэнерго".

По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 г. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Ранее идею объединения "Центрэнерго" с госшахтами озвучивали председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус и руководитель "Центрэнерго" Александр Корчинский.

С июля 2019 г. операционный контроль над компанией "Центрэнерго" осуществляет группа "Приват" Игоря Коломойского. С того момента компания стала объектом многих журналистских расследований о коррупционных схемах при поставках угля и продажах электроэнергии.

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