Министерство финансов опубликовало доступ к местным бюджетам Украины: всего их 9603

В Минфине полагают, что это позволит гражданам проверять, куда местная власть использует финансовые ресурсы и какое происхождение имеют деньги

Министерство финансов Украины опубликовало на государственном портале openbudget.gov.ua информацию местных бюджетов Украины. Всего их 9603. Бюджеты городов и поселков городского типа можно найти в секции "Местные бюджеты" по поиску. Также можно посмотреть бюджеты отдельных областей. При клике на них, отображается краткая сводка: выполнение сметы по доходной и расходной частях. При выборе отдельного населенного пункта, выводятся данные о структуре бюджета и динамике его исполнения. Информация обновляется ежемесячно, – передает AIN.UA.

В Минфине полагают, что это позволит гражданам проверять, куда местная власть использует финансовые ресурсы и какое происхождение имеют деньги.

Структура бюджета Киева

Так, больше всего денег в бюджет города Киева приносят налоговые отчисления, а крупнейший источник трат по состоянию на октябрь — образовательная сфера. Сейчас город на 90,6% выполнил план по доходам, и на 72,8% — по расходам. Обычно резкий рост расходной части приходится на декабрь — в преддверии вступления в силу нового бюджета, учреждения стараются максимально израсходовать ресурсы. Бюджет Украины на 2019 год приняли 23 ноября.

До конца года команда госучреждения "Відкриті публічні фінанси" намерена открыть на портале информацию о госдолге и так называемом "финансировании бюджета" — то есть, источниках покрытия дефицита.

Ранее Зубко рассказал, насколько выросли доходы местных бюджетов. В частности, четыре региона Украины имеют прирост поступлений налога на доходы физических лиц на более чем 28%, отметил вице-премьер.

В начале года Гройсман рассказывал о дальнейших этапах децентрализации в Украине. Он заявлял, что передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.

В свою очередь президент Петр Порошенко в ноябре 2017-го рассказывал, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое. Власть и дальше будет проводить децентрализацию, а также всячески помогать объединенным территориальным общинам, пообещал президент.