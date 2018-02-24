Мир устремился к полному отказу от нефти и газа: эксперт назвал причины и цели
Передовые страны одновременно с развитием альтернативной энергетики пытаются уменьшить объемы потребления
Одним из основных мировых трендов "энергетики будущего" стала так называемся декарбонизация энергетических систем. Как пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, декарбонизация энергетики – это постепенный отказ от традиционных источников энергии (ископаемых углеводородов: нефть, каменный уголь, природный газ, торф и другие) и все более активный переход на возобновляемые источники.
По прогнозам специалистов, декарбонизация энергетики приведет к сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов (в частности, углекислого СО2), которые оказывают разрушительное действие на климат и вызывают глобальное потепление с такими последствиями, как наводнения и засухи, ураганы и штормы, вымирание растений и животных.
"Сегодня вся энергетика сфокусирована на теме борьбы с климатическими изменениями. Передовые страны выстраивают свои энергетические комплексы, ориентируясь на Парижские соглашения по климатическим изменениям, которые подписала и Украина", – сказал Омельченко.
Уменьшить использование традиционных видов энергии предполагается за счет развития альтернативной энергетики, а также сокращения энергоемкости промышленного производства.
Ожидается, что за ближайшие 15 лет доля возобновляемых источников в мире вырастет с нынешних 3% до 14%. А в Украине, судя по всему, этот рост будет еще более существенным – с нынешних 5% до 25% к 2035 году.
Подробнее о главных тенденциях энергетики будущего читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украина будет переходить на электромобили и альтернативную энергетику ускоренными темпами".
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