Мир устремился к полному отказу от нефти и газа: эксперт назвал причины и цели

Одним из основных мировых трендов "энергетики будущего" стала так называемся декарбонизация энергетических систем. Как пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, декарбонизация энергетики – это постепенный отказ от традиционных источников энергии (ископаемых углеводородов: нефть, каменный уголь, природный газ, торф и другие) и все более активный переход на возобновляемые источники.

По прогнозам специалистов, декарбонизация энергетики приведет к сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов (в частности, углекислого СО 2 ), которые оказывают разрушительное действие на климат и вызывают глобальное потепление с такими последствиями, как наводнения и засухи, ураганы и штормы, вымирание растений и животных.

"Сегодня вся энергетика сфокусирована на теме борьбы с климатическими изменениями. Передовые страны выстраивают свои энергетические комплексы, ориентируясь на Парижские соглашения по климатическим изменениям, которые подписала и Украина", – сказал Омельченко.

Уменьшить использование традиционных видов энергии предполагается за счет развития альтернативной энергетики, а также сокращения энергоемкости промышленного производства.

Ожидается, что за ближайшие 15 лет доля возобновляемых источников в мире вырастет с нынешних 3% до 14%. А в Украине, судя по всему, этот рост будет еще более существенным – с нынешних 5% до 25% к 2035 году.

Подробнее о главных тенденциях энергетики будущего читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украина будет переходить на электромобили и альтернативную энергетику ускоренными темпами".



