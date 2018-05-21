Миру грозит продовольственный кризис – ООН

В мире возникла угроза вымирания пчел. Об этом предупредили продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ФАО - и программа ООН по окружающей среде – ЮНЕП.

Сокращение колоний этих насекомых, опыляющих плодоносящие цветы, ставит под угрозу продовольственную обстановку в мире, считают специалисты. ФАО напомнила, что свыше 75% продовольственных культур в мире в той или иной степени зависят от опыления. Опылители – пчелы, бабочки, птицы, жуки и даже летучие мыши – помогают растениям размножаться.

Сокращение семейства пчелиных отмечено в Европе еще в 1960-х гг., но с 1998 г. сокращение значительно ускорилось. Это особенно заметно в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Голландии и Британии.

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Угроза для выживания пчел связана с глобальным потеплением, чрезмерным использованием пестицидов, болезнями и вредителями.

"Исчезновение грозит почти 35% беспозвоночных опылителей, особенно пчелам и бабочкам, и около 17% позвоночных опылителей, например летучим мышам", - сообщает ФАО.

ФАО рекомендует отказаться от использования в садах пестицидов, фунгицидов или гербицидов. Химикаты могут оказаться смертельно опасными для опылителей и привести к отравлению ульев загрязненным нектаром или пыльцой, собранной пчелами с отравленных растений.

Напомним, ранее государства ЕС уже поддержали предложение Еврокомиссии ввести запрет пестицидов, которые убивают пчел. Под запрет попали инсектициды неоникотиноидовой группы. Инсектициды является одним из подвидов пестицидов. Речь идет о полном изъятии из применения на открытом воздухе трех активных веществ – имидаклоприда, который разработан компанией Bayer CropScience, хлотианидина, который разработан Takeda Chemical Industries и Bayer CropScience, а также тиаметоксама от Syngenta.

А в США запатентовали новый тип автономных роботов в виде пчел. Эти дроны будут заниматься переносом пыльцы с одного растения на другое, применяя датчики и камеры, чтобы найти места посевов.