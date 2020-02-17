Молодежь на рынке труда: куда идет и сколько зарабатывает

Молодые люди чаще идут в ІТ, рекламу и сферу обслуживания

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Молодые украинцы чаще всего уже к 22 годам съезжают от родителей и начинают самостоятельную жизнь. А вот работать некоторые начинают еще раньше. Сайт "Сегодня" рассказывает, какие вакансии интересуют молодежь и на какую зарплату можно рассчитывать.

Когда молодые украинцы устраиваются на работу

По сравнению с европейскими странами и США, украинцы становятся самостоятельными гораздо раньше. Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble, рассказывает, что в среднем молодые украинцы начинают работать в 20-21 год.

"Сейчас участились случаи, когда компании могут получать резюме от 17-летних ребят. Каждый второй соискатель в возрасте 19-20 лет уже имел опыт заработка: на опросах, раздаче листовок, флаеров. Около 30% молодежи в возрасте 20 лет приобретают постоянное место работы", — рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Огневая.

Антонина Стадник, HR Generalist компании UAPAY, добавляет, что если речь об официальном трудоустройстве, то молодое поколение начинает поиск уже в 21—23 года.

"Очень редко могут взять на работу стажером уже после первого или второго курса вуза, то есть в 18—19 лет. Если речь идет о неофициальном трудоустройстве, то могут пойти на работу и в 17—18 лет, однако это обычно неквалифицированная и неперспективная работа, чаще всего – временная", — говорит Стадник.

Какие вакансии интересуют молодежь

Эксперты рекрутингового портала hh.ua | grc рассказывают, что молодые соискатели называют самыми предпочтительными сферами занятости маркетинг, рекламу и PR (14%), ІТ-сферу (11%), а также и искусство и культуру (8%).

"Такие предпочтения обусловлены необходимостью сочетать работу и учебу — предложения о работе с гибким графиком превалируют именно в перечисленных профсферах. Однако это также доказывает тезис, что технологичность сферы и компаний является достаточно весомым критерием ее выбора как места работы. К тому же, как показало исследование, удобный график и возможность самостоятельно выбирать рабочие часы (которые, опять же, присущи чаще всего именно этим сферам) являются одними из принципиально важных моментов для молодого поколения", — отмечают аналитики.

А вот меньше всего молодежь хочет связывать свое будущее с государственными учреждениями и некоммерческими организациями: только 0,6% респондентов выбрали эту сферу.

Антонина Стадник подтверждает, что молодежь стремится в ІТ-сферу; кроме того, многие заинтересованы в консалтинге, банковском деле.

"Многие небезосновательно полагают, что именно в этих сферах они смогут добиться успеха и хорошо зарабатывать", — поясняет Стадник. В тренде Украина уже закупает лекарства без иностранной помощи: первые результаты

Правда, начинать придется с самых низов, выполняя мелкие поручение и набираясь нужного опыта. А вот если речь идет об ІТ, то эксперты советуют молодым украинцам присмотреться к работе в качестве тестировщиков ПО или junior-разработчиков на различных проектах.

По данным сайта по поиску вакансий Jooble, студенты также предпочитают гибкий график работы, а среди самых популярных вакансий можно выделить следующие: промоутер, кассир, официант, мерчендайзер, продавец-консультант, оператор call-center.

"Очень много зависит от личных качеств человека и его компетенций. Коммуникабельный молодой человек со знанием английского на уровне upper-intermediate может претендовать на позицию Customer Support и работать в поддержке американских пользователей без ущерба для своей учебы. А такой же коммуникатор, но без знания иностранных языков, может устроиться в любой супермаркет в роли продавца-консультанта, работать в call-center или менеджером по продажам", — комментирует Огневая.

Сколько зарабатывает молодежь

Согласно данным исследования hh.ua | grc, самым ценным в работе молодежь считает именно уровень заработной платы, что, в общем, неудивительно. На втором месте стоят цели, связанные с личностным и карьерным ростом, а также возможностью учиться чему-то новому.

Что касается зарплат, то молодежи платят все же меньше, чем специалистам постарше.

"В среднем платят от 50 до 110 грн/час. Заработок будет зависеть от работоспособности и умении сконцентрироваться на работе", — говорит Оксана Огневая.

Но если говорить о ставке, то молодые украинцы вполне могут рассчитывать на доход свыше 10 тыс. грн.

"Все зависит от соискателя, его успеваемости и квалификации. Средняя зарплата молодого соискателя в столице составляет около 10-12 тыс. грн. В провинции — примерно в 1,5-2 раза меньше", — подытожила Стадник.

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