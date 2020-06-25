Moneyveo запустила кредитование через отделения Новой почты

Такой формат кредитования будет удобен там, где слабо развита банкоматная и POS-терминальная сети

Финтех-компания Moneyveo начала кредитовать клиентов через финансовый сервис NovaPay компании Пост Финанс. Теперь кредит можно получить не только онлайн на карту, но и наличными в пунктах предоставления финансовых услуг, которые находятся в отделениях Новой почты. Такой формат кредитования будет удобен жителям сел и небольших городов, где слабо развита банкоматная и POS-терминальная сети.

"Буквально в течение полугода мы значительно расширили пакет услуг для пользователей сервиса Moneyveo. Во внимание принимали все потребности клиентов. Есть те, кому удобней брать кредиты только в офлайне. Поэтому мы запустили кредитование через отделения Новой почты. Сотрудничество с компанией Пост Финанс поможет миллионам украинцев из наиболее отдаленных регионов получить доступ к нашему финансовому продукту", – комментирует CEO Moneyveo Алена Андроникова.

"Мы постоянно улучшаем каналы оформления и получения кредитов, внедряем новые способы оплаты. В отделениях Новой почты клиенты смогут как получить кредиты наличными, так их и оплатить", – добавил менеджер по развитию продукта Moneyveo Максим Москотельников.

Наличными можно оформить кредит Smart до 20 тыс. грн. Заявку нужно подать онлайн в сервисе Манивео, а в графе "Получить деньги" указать отделение Новой почты. После подписания кредитного договора клиент получит SMS с подтверждением перевода средств. Деньги предоставляются без дополнительных доплат и комиссий.

"В отделениях Новой почты можно оплатить счета по реквизитам, снять наличные, пополнить мобильный телефон. Но мы на этом не останавливаемся. Стремимся, чтобы клиенты в одном месте могли получить все необходимые им финансовые услуги. Это дополнительное удобство для пользователей и экономия времени, потому что отделения есть даже там, где иногда нет банков", – комментирует СЕО Пост Финанс Андрей Кривошапко.

Moneyveo – это первый сервис онлайн-кредитования в Украине. За 6 лет услугами компании воспользовалось более 900 тыс. человек. В апреле компания вышла на рынок Азии, запустив кредитование во Вьетнаме.

ООО Пост Финанс входит в группу компаний Новая почта. Это небанковское финансовое учреждение, благодаря которому клиенты компании могут осуществлять денежные переводы и операции с электронными деньгами. Компания разработала платежную систему NovaPay, которая является лидером среди украинских платежных систем, созданных небанковскими учреждениями. По данным НБУ, Пост Финанс занимает более 40% рынка внутренних денежных переводов. Сумма операций за 2019 год – более 192 млн грн.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама