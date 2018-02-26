Морозы заставили Украину рекордно быстро тратить запасы газа

Отбор голубого топлива из хранилищ вырос до максимального уровня за год

Украина из-за сильных морозов увеличила отбор газа из подземных хранилищ до максимального уровня за отопительный период 2017-2018 годов. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 млн куб. м (такой режим вепрвые за последний год). Остальную потребность покрываем за счет газа отечественной добычи (57 млн куб. м) и импорта из Европы (16 млн куб. м), – написал Белявский на своей странице в Facebook.

Как свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", по состоянию на 24 февраля объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 10,42 млрд куб. м, то есть ПХГ заполнены на 33%.

Напомним, несмотря на скорое календарное начало весны, зима не спешит уходить из Украины. С сегодняшнего дня, 26 февраля, в стране ударили сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что погодные условия будут ухудшаться, и уже с завтрашнего дня, 27 февраля, на Украину обрушатся снегопады.