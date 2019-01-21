МВФ дал новый прогноз по ценам на нефть

В 2019 и 2020 годах цены на нефть будут сохраняться ниже 60 долларов за баррель

Фото: AFP

МВФ дал новый прогноз по ценам на нефть //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dbb/5df/5c3dbb5df2e8f.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dbb/5df/5c3dbb5df2e8f.jpg 2019-01-21T17:39:00+02:00 Экономика В 2019 и 2020 годах цены на нефть будут сохраняться ниже 60 долларов за баррель

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по ценам на нефть в 2019 и 2020 годах, скорректировав его до уровня ниже 60 долларов за баррель, сказано в новом докладе организации World Economic Outlook.

В этом году, по мнению МВФ, цена на нефть составит 58,95 доллара за баррель, а в следующем – 58,74 доллара. При этом в октябре 2018-го в докладе организации цена прогнозировалась на уровне 69 и 66 долларов за баррель соответственно.

Эксперты отметили, что цены на нефть с августа прошлого года менялись, в частности, под влиянием политики США в отношении экспорта иранской нефти и опасений по поводу снижения мирового спроса.

"По состоянию на начало января цены на нефть зафиксировались на уровне около 55 долларов за баррель, и рынки ожидали, что цены в целом останутся вблизи этого уровня в течение следующих 4-5 лет", – пояснили они.

Напомним, сегодня стоимость нефти прервала тенденцию к росту, которая продолжалась почти четыре недели на фоне американо-китайских переговоров и сигналов о сокращении добычи ресурса в мире. Если цена фьючерсов на Brent к 7.00 по киевскому времени выросла до 62,96 доллара, то к 11.30 их цена снизилась на 23 цента – до 62,47 доллара, подешевев на 0,37%.

В конце 2018 года сообщалось, что согласно опросам, проведенным американской газетой The Wall Street Journal, нефть марки Brent в этом году будет в среднем стоить чуть больше 69 долларов за баррель, а WTI – более 63 долларов.

Вы сейчас просматриваете новость " МВФ дал новый прогноз по ценам на нефть". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...