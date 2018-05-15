МВФ назвал ТОП-8 реформ для Украины

Сегодня, 16:52

Люнгман рассказал, что приведет нашу страну к экономическому росту

Фото: AFP
Фото: AFP

Для обеспечения устойчивого экономического роста Украина начала внедрять и продолжает работать над восемью ключевыми структурными реформами, которые являются также "маяками" МВФ. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман во время открытой лекции для студентов Тернопольского национального экономического университета, передает "Укринформ".

По его словам, среди таких реформ:

  1. Реструктуризация центробанка.
  2. Очистка финансового сектора.
  3. Перестройка системы управления государственными финансами и налоговой администрацией.
  4. Реформа пенсионного обеспечения.
  5. Рефома энергетического сектора.
  6. Рриватизация.
  7. Борьба с коррупцией.
  8. Открытие рынка земли.

Объединяет все эти реформы необходимость иметь крепкую институционную почву для их реализации, подчеркнул Люнгман.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко назвал главное требование МВФ к Украине. К слову, эксперты полагают, что Украина в любом случае выполнит все обязательства перед МВФ, поскольку без международных кредитов рискует растерять все экономические достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом.

К тому же МВФ уже ухудшил прогноз по экономике Украины – ожидания по росту ВВП на 2019 год упали до 3,3% с 4%. Прогноз роста экономики в 2018 году сохранен на уровне 3,2%.
Украина, мвф, реформы, Люнгман

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