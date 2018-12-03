МВФ предупредил "Большую двадцатку" о глобальных рисках в экономике

Риски экономического спада по всему миру усиливаются из-за напряженности в вопросах торговли. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран "Больщой двадцатки" (G20).

"Во время встреч с лидерами G20 я подчеркивала, что глобальный рост остается сильным, однако он является умеренным и становится более неравномерным, – отметила Лагард. - Увеличивается давление на развивающиеся рынки, торговые трения начали оказывать негативное воздействие, повышая риски экономического спада. Таким образом, выбор правильной политики имеет принципиально важное значение для отдельных экономик, глобальной экономики и людей во всем мире".

По мнению Лагард, "существует настоятельная необходимость снизить напряженность в торговых отношениях, отменить недавние повышения пошлин и модернизировать основанную на правилах многостороннюю торговую систему".

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В качестве еще одной проблемы, требующей срочного разрешения, директор-распорядитель МВФ назвала "чрезмерный уровень глобального госдолга", который, по подсчету организации, составляет приблизительно 182 триллиона долларов.

Лагард дала лидерам стран G20 рекомендации, направленные на решение проблем, стоящих перед мировой экономикой. Приоритетом она назвала укрепление торговли, что позволит стимулировать рост и приведет к созданию рабочих мест. Помимо этого, Лагард отметила необходимость нормализации монетарной политики, призвала "использовать гибкость обменного курса для ослабления внешнего давления", а также "исключить юридические препятствия для участия женщин в экономике".

Напомним, ранее МВФ не исключил значительного удара по глобальной экономике. По словам главы Фонда, нынешние преимущества мирового роста являются недостаточными для того, чтобы глобальная экономика продолжала развиваться. Главной проблемой, по ее словам, является чрезмерное неравенство в сфере технологий, торговли, интеграции, а также политические обострения, что усиливает экономическое и социальное напряжение, особенно в развитых странах.

При этом после доклада МВФ обвалились биржи по всему миру.