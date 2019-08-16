Мясо теряет популярность – украинцев отпугивают цены

За последние пять лет украинцы стали питаться здоровее, но рыбы и мяса в рационе все равно недостаточно. Более того, мясо среди потребителей продолжает терять популярность. Несмотря на то что этот продукт дорожает медленнее прочих – всего +1,5% за восемь месяцев – покупать его больше стали.

Продавщица Тамила торгует мясом на любой вкус и кошелек. Самая дешевая – куриная тушка за 56 грн/кг. Куриное филе стоит 90 грн/кг. Дороже всего стоят телятина и индюшатина. Покупательница Валентина выбрала кусочек сала и свинину на гуляш – уложилась в 100 грн. А вот за килограмм свиного ошейка или вырезки пришлось бы выложить 145 грн, за мясо для наваристого борща – около сотни.

"Дорого, поэтому по чуть-чуть берем. 700 граммов – будет и первое, и второе", – говорит Валентина.

Продавцы отмечают, что цены колеблются несущественно – в границах 5 грн. И уверяют: в супермаркетах мясо еще дороже.

Читайте также: Украина стала активнее "кормить" заграницу мясом

Эксперты подтверждают: по сравнению с предыдущими годами, мясо дорожает медленнее. С начала 2019 года ценник вырос лишь на полтора процента. Но спроса на продукт все равно нет.

"Картошка сейчас достаточно дорогая как для августа. А это значит, что человек, который хотел бы полакомиться мясом с картошкой, думает – или картошка, или мясо. И мясо часто остается в последней очереди, много кто даже не может позволить себе его покупать", – рассказывает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Из-за низкого спроса, отмечает эксперт, мясная корзина, если и будет дорожать, то ненамного.

"До конца года мы с вами увидим рост стоимости мяса. Но скорее всего это будет в рамках 1,5%. Возможно, даже меньше", – прогнозирует Дорошенко.

Впрочем, ранее эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко рассказывал новостям "Сегодня", что килограмм свинины подорожает минимум на 15-20 грн. Соответственно, увеличится спрос на курятину, что приведет к повышению и ее стоимости. К тому же в мире идет вверх спрос на один из основных кормов для птицы – кукурузу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама