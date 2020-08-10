На безрезультативное расследование "Роттердам+" потратили 96 млн грн, – Вовк

Экс-глава НКРЭКУ подсчитал, во сколько обошлись госбюджету 3,5 года работы НАБУ и САП по делу "Роттердам+"

Расходы государственного бюджета на обеспечение работы детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), привлеченных к расследованию дела "Роттердам+", составили 96 млн грн.

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Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщил бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

"После приостановления НАБУ/САП фейкового дела "Роттердам+" время делать промежуточные итоги. Сколько же стоило государственному бюджету 3,5 года работы детективов, прокуроров, обеспечение их работы? Ответ: 96 млн грн", – сообщил Вовк.

Эти расчеты проводились на основании фактического бюджета НАБУ и САП и количества привлеченных к расследованию специалистов – 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП.

"Такой расчет был выполнен на основании публичных/официальных источников и общей логики. По его результатам только идентифицированные затраты на фейковое расследование составили не менее 47 млн грн", – добавил Вовк.

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Напомним, 8 августа 2020 г. истек срок проведения расследования, которое длилось 3,5 года, с марта 2017 г. согласно Уголовно-процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 г. НАБУ обязано было завершить расследование, а САП передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

7 августа главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что САП еще 3 августа остановила расследование, поскольку в деле нет ключевого элемента, без которого оно теряет смысл – экспертизы, которая подтверждает наличие убытков государству.

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Впоследствии эту информацию подтвердили также адвокаты стороны защиты. НАБУ и САП официальных комментариев не предоставили.

Ранее сообщалось, что по информации адвокатов стороны защиты, НАБУ за 3,5 года не удалось получить никакой экспертизы, что подтверждает нанесение ущерба формулой "Роттердам+". При этом сторона защиты предоставила выводы четырех украинских государственных и международных исследовательских институтов, которые подтвердили отсутствие каких-либо убытков или необоснованного получения прибыли от действия формулы.

Ранее информацию об отсутствии выводов экспертизы об убытках в конце июня 2020 г. подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

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Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что по делу "Роттердам+" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г. и по текущий момент действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип – так называемая формула "Амстердам+" – в июне 2020 г. был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.

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