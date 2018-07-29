На что хватит новой "минималки"

Власти обещают украинцам в ближайшие месяцы новое повышение минзарплаты — уже третье с января 2017 года. Впрочем, как подсчитала "Сегодня", на одну минзарплату сейчас можно купить меньше, чем полтора года назад. Эксперты говорят, что если будет новый рост минимальных заработков в ближайшие месяц-два, то он перекроет повышение цен, но снова не более чем до конца года.

Цифры

Напомним, минзарплата удвоилась по решению Кабмина с 1 января 2017 г. до 3200 грн в месяц, с 1 января 2018 г. ее увеличили еще на 523 грн, до 3723 грн (+16% при инфляции за 2017 год в 13,7%). При этом оба раза подняли не оклады, а общую сумму выплат работнику, включая надбавки, премии и т. д. За первое полугодие нынешнего года инфляция, по расчетам Госслужбы статистики, составила еще 4,4%, перекрыв рост минзарплат, ибо в сумме все в среднем подорожало более чем на 18%. Но ряд товаров подорожал еще больше (см. инфографику): мясо — на 27%, черный хлеб — на 24%. В то же время стоимость топлива "в минзарплатах" выросла всего на 7%, а цена водки не изменилась — и 1,5 года назад, и сейчас бутылка 0,5 л обойдется в 2% от минимального заработка, несмотря на то, что в январе поллитровка стоила чуть менее 70 грн, а сейчас почти 82 грн.

Эксперты

Экономисты говорят, что минзарплату у нас, по статистике, получают всего около 5% работников, поэтому рост их доходов мало влияет на повышение цен, прежде всего на продрынке.

"Стоимость продуктов увеличивается из-за опережающего роста средних по стране зарплат, которые за 1,5 года выросли более чем на 40%, а цены на еду за это время поднялись всего на 25%, — разъяснил нам президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Поэтому понятно, почему люди с минимальными заработками стали за 1,5 года беднее. Эта тенденция продолжится и в будущем, так как экономических предпосылок для значительного роста минзарплат нет, только политические, связанные с выборами".

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не ожидает повышения минзарплат раньше 1 января 2019 года, несмотря на обещания властей поднять их осенью, так как нужны деньги на запланированное повышение соцстандартов в декабре. А вот цены на основные продукты, по его оценке, до конца года вырастут еще на 8—10%.

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Рост до 4100 грн: чего ждать

Эксперты прогнозируют инфляцию в 2018 г. около 15%, в том числе по мясу до 10%, по молоку и хлебу до 5%. То есть кг мяса может в этом году подорожать более чем на 10 грн, литр молока — на 1—1,2 грн, буханка хлеба на 70—80 коп. Также в сентябре снова может подорожать спиртное на 12—20%, бутылка водки будет стоить около 90 грн. Если минзарплату поднимут с сентября-октября на 10% (до 4100 грн), то на нее можно будет купить больше товаров, но все равно это не перекроет покупательную способность минималки в январе 2017 г. Например, по мясу она сохранится на нынешнем уровне (32 кг мяса на зарплату). Чтобы достичь уровня января 2017 г. (44 кг мяса на минзарплату), ее надо будет повысить до 5000 грн, что вряд ли сейчас реально.