Куда уходят деньги украинцев

Сегодня, 07:19

Семьи без детей больше тратят на лекарства и врачей, но больше всего украинцы платят за еду

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Украинцы стали тратить немного больше денег на еду. Об этом свидетельствуют данные комплексного исследования уровня материального благополучия населения Украины, которое провела Государственная служба статистики (Укрстат).

В первом квартале 2018 года расходы украинцев на еду составляли 49,3% от всех потребительских расходов. Для сравнения, в 2017 году было 49,9%, а в 2010-2015 годах 50,1 – 53,1%. Если же считать доходы вместе с подарками, субсидиями, алиментами, депозитами и т.п. – расходы на питание составляли 45,1% всех денежных расходов средней украинской семьи.

Процент расходов на еду – это своеобразный показатель уровня материального благополучия жителей той или иной страны. Чем выше этот процент – тем хуже живет население.

Несколько месяцев назад Ассоциация торговых сетей Украины со ссылкой на исследование Министерства сельского хозяйства США сообщила, что Украина входит в ТОП-10 стран с самыми высокими расходами на еду. По данным другого исследования, Украина в 2016 году оказалась на втором месте по уровню расходов на еду (в 2015 году среднее украинское домохозяйство тратило на пропитание свыше 53% месячных доходов).

Сегодня этот показатель снизился. Но все равно еще остается достаточно высоким. Причем за I квартал 2018 года он снова немного подрос (хотя на конец года, с учетом дешевых летних цен, может и не превысить прошлогодний показатель).

На благотворительность мы тратим почти столько же, сколько на проезд

Согласно исследованию, среднестатистическое украинское домохозяйство тратит в месяц 7198 грн, из них 3257,19 грн – на еду и напитки. В домохозяйство входит более двух человек (2,11 в среднем по стране). Получается, на пропитание одного человека в месяц тратится 1543 грн 70 коп.

На коммунальные услуги среднее домохозяйство расходует в месяц порядка 1254 грн. Это вторая по величине статья расходов. Остальные 38% доходов, или в среднем 2687 грн, – это расходы на непродовольственные товары (одежда, техника, товары для дома), на проезд, на образование и медицину, а также на отдых.

Интересно, что десятую часть этих "непродовольственных" денег – более 255 грн – среднестатистическое домохозяйство тратит на "вредные привычки" алкоголь и сигареты. Эта статья расходов оказалась даже больше, чем траты на проезд (249 грн).

На покупку лекарств и оплату медицинских услуг украинские семьи тратят порядка 337 грн, на уличную еду и рестораны (эти расходы не вошли в продукты питания) – 141 грн. А вот на образование гораздо меньше – всего 84 грн. При этом не отказывают себе и в развлечениях, выделяя на это порядка 110 грн в месяц. Напомним, не на человека, а на одно домохозяйство. 

Несмотря на скудные доходы, 222 грн в месяц среднестатистическая украинская семья тратит на благотворительность (помощь родственникам и другим людям).

Люди в селах меньше курят и больше помогают другим

Исследование Укрстата показало интересные различия в быте жителей городов и сельской местности. Так, жители мегаполисов тратят намного больше денег не только на еду (что, в принципе, объяснимо). Оказалось, например, что они намного больше курят. Либо покупают более дорогие сигареты. Средняя семья, живущая в большом городе, тратит на табачные изделия 191 грн в месяц, в небольшом городе – 148 грн, а в селе – 140 грн.

Также горожане больше тратят на алкоголь: порядка 135 грн в месяц на семью, тогда как селяне – всего около 52 грн.  

Вопреки расхожему мнению, расходы на одежду и обувь в городе и селе сопоставимы: 420 и 415 грн соответственно. А если сравнивать эти траты в процентах, жители сел расходуют на одежду и обувь больше – 7,2%, а горожане 5,3% (из-за более высоких зарплат и более высоких трат на еду).

А вот на здравоохранение расходы оказались большими именно у жителей сельской местности, хотя и не намного: 347 грн, у горожан – 332 грн.

Больше в сельской местности тратят денег на помощь другим людям. Причем не только в процентном выражении, но и в гривневом. Согласно исследованию Укрстата, одно сельское домохозяйство отдает в качестве материальной помощи родственникам или чужим людям 236 грн в месяц, или 4,1%. В небольших городах на эти цели семья тратит в среднем 225 грн (3,3%), а в мегаполисах – всего 209 грн (2,4%). Получается, чем меньше населенный пункт, тем щедрее люди?

О "цветах жизни"

Интересные выводы напрашиваются, и если сравнивать расходы в домохозяйствах с детьми и без детей.

Скажем, на алкоголь семьи без детей тратят в среднем порядка 83 грн в месяц, а семьи с детьми – 109 грн. На табачные изделия семьи без детей тратят около 134 грн, с детьми – 209 грн. Ну как с такой статистикой не вспомнить все колкости о "цветах жизни"?!

Понятно, что семьи с детьми тратят гораздо больше денег и на еду, и на одежду-обувь, и на многое другое. Но в то же время траты на медицину у семей с детьми меньше: в среднем 329 грн, а без детей – 342 грн.

Кстати, оказалось, что семьи с детьми почти вдвое больше, чем бездетные, тратят на покупку валюты, акций, банковские вклады (313 грн и 191 грн соответственно).

По данным Укрстата, в Украине насчитывается 5,6 млн домохозяйств с детьми, а без детей – 9,2 млн.

В каких регионах больше всего тратятся на наряды

Среди всех областей Украины больше всего денег на еду (после киевлян, разумеется) тратят жители Закарпатья – 4060 грн (киевляне – 4734 грн на одну семью). Меньше всех тратят луганчане – 2393 грн. На спиртные напитки больше всех выделяют денег из семейного бюджета киевляне и львовяне (201 и 149 грн соответственно), меньше всех – жители Волынской области (31 грн в месяц на семью). На табачные изделия не жалеют денег жители Закарпатья (233 грн, но, как известно, в этом регионе процветает контрабандная продажа сигарет за границу). Меньше всех тратят на сигареты черниговчане (86 грн на домохозяйство в месяц).

На одежду и обувь больше всех тратят деньги жители Ивано-Франковщины – 947 грн в месяц. Киевляне позволяют себе потратить на эти цели в месяц 380 грн, а больше всех экономят на обновках жители Донецкой области (семья тратит 208 грн в месяц).   

Самые высокие расходы на здравоохранение в Тернопольской области – 535 грн на домохозяйство, самые низкие – опять же, в Донецкой области (207 грн).

Транспортные расходы самые высокие в Киеве (427 грн), самые низкие – в Ровенской области (всего 97 грн на семью).

Меньше всего ходят по ресторанам жители Киевской области – на питание вне дома средняя семья тратит всего 17 грн в месяц. А вот на культуру и отдых наиболее скупы жители Ровенской области – ежемесячные расходы среднестатистической семьи на эти цели, по данным Укрстата, составляют всего 37 грн в месяц на семью. Больше всего денег в ресторанах и местах отдыха тратят киевляне – 452 и 321 грн соответственно.

На акции, валюту, банковские вклады среди опрошенных домохозяйств больше всех тратят жители Днепропетровской области – в среднем 615 грн на семью. А вот среди 265 опрошенных домохозяйств Ивано-Франковской области ни в одном не признались, что тратят на это хотя бы гривню в месяц.

Ранее мы рассказывали о том, как считать и тратить деньги, чтобы никогда не уходить в минус

Также мы писали, как удешевить покупку помогут соседи
расходы, цены на продукты, семейный бюджет, Укрстат

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Автор:

Александра Романюк

Источник:

"Сегодня"

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