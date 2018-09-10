Куда уходят деньги украинцев

Семьи без детей больше тратят на лекарства и врачей, но больше всего украинцы платят за еду

Украинцы стали тратить немного больше денег на еду. Об этом свидетельствуют данные комплексного исследования уровня материального благополучия населения Украины, которое провела Государственная служба статистики (Укрстат).

В первом квартале 2018 года расходы украинцев на еду составляли 49,3% от всех потребительских расходов. Для сравнения, в 2017 году было 49,9%, а в 2010-2015 годах 50,1 – 53,1%. Если же считать доходы вместе с подарками, субсидиями, алиментами, депозитами и т.п. – расходы на питание составляли 45,1% всех денежных расходов средней украинской семьи.

Процент расходов на еду – это своеобразный показатель уровня материального благополучия жителей той или иной страны. Чем выше этот процент – тем хуже живет население.

Несколько месяцев назад Ассоциация торговых сетей Украины со ссылкой на исследование Министерства сельского хозяйства США сообщила, что Украина входит в ТОП-10 стран с самыми высокими расходами на еду. По данным другого исследования, Украина в 2016 году оказалась на втором месте по уровню расходов на еду (в 2015 году среднее украинское домохозяйство тратило на пропитание свыше 53% месячных доходов).

Сегодня этот показатель снизился. Но все равно еще остается достаточно высоким. Причем за I квартал 2018 года он снова немного подрос (хотя на конец года, с учетом дешевых летних цен, может и не превысить прошлогодний показатель).

На благотворительность мы тратим почти столько же, сколько на проезд

Согласно исследованию, среднестатистическое украинское домохозяйство тратит в месяц 7198 грн, из них 3257,19 грн – на еду и напитки. В домохозяйство входит более двух человек (2,11 в среднем по стране). Получается, на пропитание одного человека в месяц тратится 1543 грн 70 коп.

На коммунальные услуги среднее домохозяйство расходует в месяц порядка 1254 грн. Это вторая по величине статья расходов. Остальные 38% доходов, или в среднем 2687 грн, – это расходы на непродовольственные товары (одежда, техника, товары для дома), на проезд, на образование и медицину, а также на отдых.

Интересно, что десятую часть этих "непродовольственных" денег – более 255 грн – среднестатистическое домохозяйство тратит на "вредные привычки" алкоголь и сигареты. Эта статья расходов оказалась даже больше, чем траты на проезд (249 грн).

На покупку лекарств и оплату медицинских услуг украинские семьи тратят порядка 337 грн, на уличную еду и рестораны (эти расходы не вошли в продукты питания) – 141 грн. А вот на образование гораздо меньше – всего 84 грн. При этом не отказывают себе и в развлечениях, выделяя на это порядка 110 грн в месяц. Напомним, не на человека, а на одно домохозяйство.

Несмотря на скудные доходы, 222 грн в месяц среднестатистическая украинская семья тратит на благотворительность (помощь родственникам и другим людям).

Люди в селах меньше курят и больше помогают другим

Исследование Укрстата показало интересные различия в быте жителей городов и сельской местности. Так, жители мегаполисов тратят намного больше денег не только на еду (что, в принципе, объяснимо). Оказалось, например, что они намного больше курят. Либо покупают более дорогие сигареты. Средняя семья, живущая в большом городе, тратит на табачные изделия 191 грн в месяц, в небольшом городе – 148 грн, а в селе – 140 грн.

Также горожане больше тратят на алкоголь: порядка 135 грн в месяц на семью, тогда как селяне – всего около 52 грн.

Вопреки расхожему мнению, расходы на одежду и обувь в городе и селе сопоставимы: 420 и 415 грн соответственно. А если сравнивать эти траты в процентах, жители сел расходуют на одежду и обувь больше – 7,2%, а горожане 5,3% (из-за более высоких зарплат и более высоких трат на еду).

А вот на здравоохранение расходы оказались большими именно у жителей сельской местности, хотя и не намного: 347 грн, у горожан – 332 грн.

Больше в сельской местности тратят денег на помощь другим людям. Причем не только в процентном выражении, но и в гривневом. Согласно исследованию Укрстата, одно сельское домохозяйство отдает в качестве материальной помощи родственникам или чужим людям 236 грн в месяц, или 4,1%. В небольших городах на эти цели семья тратит в среднем 225 грн (3,3%), а в мегаполисах – всего 209 грн (2,4%). Получается, чем меньше населенный пункт, тем щедрее люди?

О "цветах жизни"

Интересные выводы напрашиваются, и если сравнивать расходы в домохозяйствах с детьми и без детей.

Скажем, на алкоголь семьи без детей тратят в среднем порядка 83 грн в месяц, а семьи с детьми – 109 грн. На табачные изделия семьи без детей тратят около 134 грн, с детьми – 209 грн. Ну как с такой статистикой не вспомнить все колкости о "цветах жизни"?!

Понятно, что семьи с детьми тратят гораздо больше денег и на еду, и на одежду-обувь, и на многое другое. Но в то же время траты на медицину у семей с детьми меньше: в среднем 329 грн, а без детей – 342 грн.

Кстати, оказалось, что семьи с детьми почти вдвое больше, чем бездетные, тратят на покупку валюты, акций, банковские вклады (313 грн и 191 грн соответственно).

По данным Укрстата, в Украине насчитывается 5,6 млн домохозяйств с детьми, а без детей – 9,2 млн.

В каких регионах больше всего тратятся на наряды

Среди всех областей Украины больше всего денег на еду (после киевлян, разумеется) тратят жители Закарпатья – 4060 грн (киевляне – 4734 грн на одну семью). Меньше всех тратят луганчане – 2393 грн. На спиртные напитки больше всех выделяют денег из семейного бюджета киевляне и львовяне (201 и 149 грн соответственно), меньше всех – жители Волынской области (31 грн в месяц на семью). На табачные изделия не жалеют денег жители Закарпатья (233 грн, но, как известно, в этом регионе процветает контрабандная продажа сигарет за границу). Меньше всех тратят на сигареты черниговчане (86 грн на домохозяйство в месяц).

На одежду и обувь больше всех тратят деньги жители Ивано-Франковщины – 947 грн в месяц. Киевляне позволяют себе потратить на эти цели в месяц 380 грн, а больше всех экономят на обновках жители Донецкой области (семья тратит 208 грн в месяц).

Самые высокие расходы на здравоохранение в Тернопольской области – 535 грн на домохозяйство, самые низкие – опять же, в Донецкой области (207 грн).

Транспортные расходы самые высокие в Киеве (427 грн), самые низкие – в Ровенской области (всего 97 грн на семью).

Меньше всего ходят по ресторанам жители Киевской области – на питание вне дома средняя семья тратит всего 17 грн в месяц. А вот на культуру и отдых наиболее скупы жители Ровенской области – ежемесячные расходы среднестатистической семьи на эти цели, по данным Укрстата, составляют всего 37 грн в месяц на семью. Больше всего денег в ресторанах и местах отдыха тратят киевляне – 452 и 321 грн соответственно.

На акции, валюту, банковские вклады среди опрошенных домохозяйств больше всех тратят жители Днепропетровской области – в среднем 615 грн на семью. А вот среди 265 опрошенных домохозяйств Ивано-Франковской области ни в одном не признались, что тратят на это хотя бы гривню в месяц.

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