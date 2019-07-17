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На Киевской ГАЭС запустили обновленную гидротурбину

17 июля, 00:00

Реконструированный агрегат повысил надежность эксплуатации гидроэлектростанции, говорят специалисты


Столичные жители называют его Киевским морем, но в действительности это – водохранилище. При нем работает гидроаккумулирующая электростанция.

Агрегат, благодаря которому население получает свет в домах, называется гидравлической турбиной. Вода поступает на турбину, которая и генерирует электроэнергию.

Время от времени гидроагрегаты надо ремонтировать. Один из них только что восстановили и запустили в работу. Реконструкцию провели украинские специалисты, деньги дали иностранные инвесторы. Пока агрегат будет работать в тестовом режиме, а с октября энергетики запустят его на полные оборот.

"Увеличена рабочая мощность, увеличены требования по экологизации, продлен срок эксплуатации на 40 лет. Это – надежная эксплуатация и качественная услуга для нашей энергосистемы нашей страны", – говорит генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Еще два гидроагрегата компания планирует реконструировать за деньги инвесторов. Почти 470 млн. гривень выделили ЕБРР и Европейский инвестиционный банк. Говорят: Украина привлекательна для иностранных инвесторов.

"Инвестиционный климат очень сильно улучшился за последние годы, начиная от Революции Достоинства. Множество реформ происходило, и я очень был рад увидеть в Торонто новоизбранного президента, который хочет исповедовать и продолжать этот курс", – говорит руководитель представительства Европейского инвестиционного банка Жан-Эрик де Загон.

За счет средств инвесторов из Евросоюза госкомпания "Укргидроэнерго" планирует обновить технику и на других гидроэлектростанциях.

Ранее сообщалось, что "Укргидроэнерго" приводит структуру в соответствие европейским требованиям.

Кроме того, до 2025 года в Украине планируется реализовать шесть крупных инвестиционных проектов, в результате чего мощности гидрогенерации будут удвоены. Дополнительно в эксплуатацию собираются ввести 3357 МВт новых мощностей.

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Тег энергетика, видео, Укргидроэнерго, ГАЭС

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