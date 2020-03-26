На Мариупольском меткомбинате дезинфицируют даже остановки

Спецобработку проходит не только транспорт для металлургов, но и остановочные павильоны

Не только врачи призывают украинцев оставаться дома. Того же мнения работники служб, без работы которых жизнь в Украине просто остановилась бы. Они ежедневно выходят на свою крайне важную работу, которую существенно изменил карантин. Новости "Сегодня" пообщались с теми, кто обеспечивает безопасность передвижения для сотрудников работающих предприятий.

Людей в столичных трамваях можно пересчитать по пальцам. Едут только те, кто имеет специальные пропуска. Риск заражения в транспорте – сверхвысокий. Даже во время карантина за один поручень держится около сотни человек в день. А на пластике и стали коронавирус живет до 5 дней. Тогда как на картоне – лишь 24 часа. Чтобы обезопасить пассажиров, салон дезинфицируют по нескольку раз в день.

"Я с дезинфекции начинаю свой рабочий день. Протираю места, где в принципе берусь руками", – говорит Василий Галов, водитель скоростного трамвая.

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А спецтранспорт для металлургов в Мариуполе выходят мыть в защитных костюмах. Автобуси, в которых людей возять на работу, "купают" дважды в день.

"Костюм защищает от паров вот этого средства дезинфицирующего, которым мы обрабатываем автобусы – мы же им дышим. Конечно, чтобы не попало и на тело. И от самого, я так думаю, вируса", – говорит Нина Леско, распорядительница работ в цехе Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

"Дополнительно мы обрабатываем дезсредсвтом все наши остановочные павильони по комбинату – два раза в день. Также два раза в день обрабатываются все КПП, через которые люди так проходят. Поэтому мы максимально заботимся о безопаности наших людей", - говорит Сергей Кесарев, начальник управления по социальным вопросам Мариупольського металургического комбината имени Ильича.

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