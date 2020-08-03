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НАБУ стоит открыть дело против "Нафтогаза" из-за цен на газ, следуя логике расследования "Роттердам плюс", – Вовк

3 августа, 17:30

Инна Бабур Инна Бабур

"Нафтогаз" определяет цену газа для населения по формуле, аналогичной "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро, следуя логике своего расследования по делу "Роттердам+", должно открыть дело в отношении НАК "Нафтогаз Украины" из-за нового подхода к ценообразованию на природный газ для населения.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил бывший глава Нацкомиссии, что осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (2015-2018 гг.) Дмитрий Вовк.

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Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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цена на газ НАБУ Нафтогаз Украины ценообразование Роттердам+
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