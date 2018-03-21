Нацбанк раскрыл данные о внешнем долге Украины

Валовый внешний долг включает в себя как обязательства госсектора, так и долги частных компаний Украины

Валовой внешний долг Украины на 1 января 2018 года составил 116,578 млрд долларов. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Данные НБУ свидетельсвтуют о том, что по итогам 2017 года что валовой внешний долг страны вырос на 2,939 млрд долларов, то есть на 2,6%, по сравнению с итогом 2016 года.

Вместе с тем, в четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом валовой внешний долг сократился на 771 млн долларов, то есть на 0,7%.

По данным Нацбанка, на 1 января 2018 года внешние обязательства государственного сектора составили 38,886 млрд долларов, центрального банка – 7,438 млрд долларов.

Напомним, государственный долг Украины достиг критического уровня, превысив два триллиона гривен. При этом, угрозы дефолта Украины на данный момент нет, заявил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак.

Как известно, Украину с 2018 года ждут серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований. В целом, за последующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

При этом Министерство финансов оценивает общие выплаты по государственному долгу в 2018 году за счет средств государственного бюджета в 305,926 млрд грн. По данным Минфина, 63,2% из этой суммы составят выплаты по внутреннему долгу, а 36,8% – по внешнему госдолгу.



