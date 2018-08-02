"Нафтогаз" прокомментировал цену, которую власти Киева заплатили за газ

Сегодня, 12:22

Голубое топливо для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 купили у коммерческой компании

"Нафтогаз" прокомментировал цену, которую власти Киева заплатили за газ
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Цена, по которой власти Киева закупили газ у частной компании для обеспечения работы ТЭЦ, не является более низкой, чем предлагает "Нафтогаз Украины". Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Согласно заявлению Пантелеева, газ для Киева закуплен по 10 200 грн. Однако стоимость газа для производителей тепла для населения, который мы продаем по льготной цене на условиях, установленных правительством, – 5 930 грн с НДС, а для коммерческих потребителей при условии предоплаты -10 130 грн за тыс. куб. м", – отметили в "Нафтогазе".

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Напомним, по словам Пантелеева, власти Киева закупили около 18 млн куб. м газа у частной компании "Укрнафтобуриння" для обеспечения работы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на период решения спора с НАК "Нафтогаз Украины". Пантелеев отметил, что цена газа – 10 200 грн за 1000 куб. м с НДС. Чиновник подчеркнул, что данная цена "существенно ниже, чем предлагаемая "Натфогазом" в коммерческом сегменте".

Как сообщалось, также кабинет министров по поручению президента разработал долгосрочное решение, которое позволит возобновить поставки газа киевским объектам теплогенерации на льготных условиях без нарушения требований законодательства. Речь идет о заключении мирового соглашения сторонами в суде.

С августа ТЭЦ 5 и 6 перешли под управление компании "Киевтеплоэнерго", а у той нет газа для нагрева воды и производства электричества. НАК "Нафтогаз Украины" отказывается предоставлять коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" газ для нагрева воды. "Нафтогаз", прежде чем давать топливо, хочет знать: кто погасит ранее накопленные долги за газ – около 4 миллиардов гривен. Практически вся сумма – долги потребителей и госбюджета.

Напомним, недавно были объявлены новые тарифы на электричество и отопление в Киеве.
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Источник:

"Сегодня"

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