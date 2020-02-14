/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Солидарная пенсионная система в Украине с каждым годом становится все более нежизнеспособной, поэтому украинцам советуют самостоятельно копить себе на пенсию. Один из вариантов – это услуги частных пенсионных фондов. Но собрать денег на старость можно и с помощью страховой системы.

Так, пенсионные программы существуют у страховых компаний, которые занимаются страхованием жизни. Таких компаний в Украине чуть более десятка, и практически у каждой из них есть по несколько видов пенсионных программ, со своими условиями и запретами.

Если говорить об общих принципах работы, то одно из отличий страхования от депозитов и от вкладов в негосударственные пенсионные фонды – обязательные отчисления в определенный период: в месяц, в квартал, в год. Одни рассматривают это как позитив, другие – как негатив такого вида накоплений.

"Если человек заключает со страховой компанией контракт, он берет на себя обязательство вносить регулярно определенны суммы. Если он передумает, ему будет сложно отказаться от платежей. То есть страховая компания будет дисциплинировать", – рассказывает финансовый консультант страховой компании Алексей Миколенко. В тренде Накопить на пенсию через страхование: плюсы и минусы

В то же время многие остерегаются заключать договоры пенсионного страхования именно из-за такой обязательности платежей. Не все уверены в стабильности своего дохода, а потому люди переживают, что лишатся процентов и страховых выплат, если, скажем, через какое-то время не будут иметь возможности делать оговоренные страховые отчисления.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Как выгоднее копить на пенсию: банк, страховка или пенсионный фонд".

Кроме того, ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

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