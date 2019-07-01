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Налог на посылки из-за границы: как изменились правила и сколько заплатим с 1 июля

1 июля, 09:28

Лимиты на ввоз товаров без пошлин стали жестче, зато оформлять таможенные платежи разрешили на почте

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

С 1 июля в Украине ужесточились лимиты на посылки из-за границы. Теперь придется платить НДС на посылки стоимостью от 100 евро, а не 150 евро, как это было с января 2019 года.

Так, за посылку, содержимое которое стоит дороже 100 евро, нужно заплатить НДС в 20% и 10% пошлины. Налоги платятся не со всей суммы, а только с разницы, которая выше установленных 100 евро. Например, если вы закажете на зарубежном сайте MP3-плеер стоимостью в 160 евро, то НДС нужно будет заплатить только с этих 60 евро – 12 евро (20% от 60) и еще плюс 10% пошлины – 6 евро:

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Для подакцизных товаров также следует оплатить акциз. К таким товарам в Украине относятся, например, спирт, спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво; табачные изделия, табак, промышленные заменители табака; нефтепродукты, сжиженный газ; автомобили и кузова для них и т.д.

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Заплатить можно прямо на почте при получении посылки - функции налогового агента наложили на почтовых операторов. При расчете стоимости посылки будут применять официальный курс, установленный НБУ на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств. 

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о лимите в 150 евро, который работал с 1 января по 30 июня 2019 года:

Напомним, также с 1 июля в Украине выросли пенсии и соцстандарты. В частности, украинцев ждут изменения в выплатах "декретных", субсидий и помощи малообеспеченным.

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Тег налоги, почта, посылки, НДС, пошлины, налог на посылки

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Источник:

Сегодня

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