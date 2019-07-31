Госфискальная служба обязана присылать извещения, но это происходит далеко не всегда

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Налоги на авто и "лишнюю" недвижимость: как узнать, есть ли долг https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 2019-07-31T12:11:00+03:00 Экономика Госфискальная служба обязана присылать извещения, но это происходит далеко не всегда

"Налог на роскошь" – то есть налог на имущество, в который выходят налог на недвижимость, налог на землю и налог на транспорт – в Украине начисляют подразделения налоговой службы. При этом они же должны присылать извещения с указанием реквизитов для платежей. Об этом сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в ответ на запрос сайта "Сегодня".

Такие извещения они обязаны направлять на налоговый адрес человека. Однако опрошенные нами плательщики налога оказались не осведомлены насчет такой обязанности подразделений ГФС, так как извещений не получали. Налоговики уверяют – инициативу должны проявлять и сами плательщики. В частности, извещать о смене налогового адреса.

"В то же время Налоговым кодексом определено, что физические лица – налогоплательщики обязаны подавать контролирующим органам сведения об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку или извещение, в частности фамилии и место жительства – в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления по форме и в порядке, определенным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику", – отметили в ГФС.

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Какой алгоритм действий предлагает Государственная фискальная служба людям для того, чтобы не стать "должниками по незнанию"? Такой вопрос сайт "Сегодня" задал ГФС, и нам дали такой ответ:

"Налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту жительства (регистрации) для проведения сверки данных".

Иными словами, чтобы проверить, не числится ли человек должником по налогу на собственность, ему советуют сходить в налоговую. Еще один вариант – воспользоваться электронным сервисом "Электронный кабинет плательщика". Правда, чтобы получить доступ к своему налоговому "кабинету", нужно прежде получить личные ключи электронной цифровой подписи, обратившись к одному из аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).

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Подробнее о ситуации с налогом на имущество читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале - Налог на роскошь в Украине: много ли должников и сколько получает бюджет

Также новости "Сегодня" подробно рассказывали о налоге на жилье - кто должен платить и сколько. Об этом узнавайте из сюжета наших журналистов:

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