Найти работу во время кризиса: какие навыки помогут украинцам

Затяжной карантин повлиял на всю страну. Удар пришелся по бизнесу и рынку труда, ведь тысячи людей остались без работы. Например, по данным Гоструда, сейчас на работу не ходит около 3 млн официально трудоустроенных украинцев. В то же время, вырос спрос на курьеров и медицинских работников. Эксперты уверены, что жизнь после карантина не будет прежней, и чтобы найти работу, украинцам нужно будет развивать новые навыки. Сайт "Сегодня" выяснил, какие навыки и качества будут востребованы.

Какие навыки нужны украинцам

Умения делятся на "hard skills" и "soft skills". Первые — это профессиональные навыки, которые можно измерить. Например, знание иностранных языков, компьютерных программ, умение водить машину и т.д. А вот "soft skills" – более личностные качества, которые нельзя измерить. Например, коммуникабельность, креативность, пунктуальность, стрессоустойчивость и т.д. Еще до начала карантина эксперты отмечали, что на первое место постепенно вышли именно личностные качества человека, и сейчас эта тенденция только упрочилась.

Екатерина Козельская, HR-manager компании креатива TABASCO, говорит, что многие компании вынуждены расставаться со своими сотрудниками, поэтому соискателям сейчас особо сложно. Главный их навык, как бы банально ни звучало, – стрессоустойчивость. Нужно быть готовым к отказам и не опускать руки.

"Смелость — сейчас многим бизнесам именно благодаря смелости удается оставаться на плаву в рабочем и информационном поле. Соискатель же может предложить интересующей его компании хорошую идею и получить джоб оффер, чтобы реализовать эту идею вместе", — поясняет Козельская.

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Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice сайта по поиску работы Jooble, добавила, что людям нужно развивать как soft skills, так и hard skills.

"Если говорить о soft skills в период карантина, то самодисциплина, умение находить альтернативные способы решения задач и способность доводить начатое дело до конца — высоко ценятся работодателями на рынке труда. При развитии навыков hard skills я рекомендую соискателям учиться работать с планировщиками задач по типу Trello", — советует Огневая.

Ирина Чуняк, HRD группы компаний ARDIS group, говорит, что в новой реальности важно уметь брать на себя ответственность и принимать комплексные решения, быть готовым к постоянным изменениям.

"Удаленная работа показала, что границы стираются. Вызов для всех – развивать свой эмоциональный интеллект. Ведь мы переходим в онлайн, а тут каждое слово может быть воспринято неоднозначно. Мы не видим и не всегда чувствуем собеседника, так что развивать эмпатию и методы ненасильственного общения крайне важно", — отмечает Чуняк.

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Что поможет найти работу во время кризиса

Анна Зайцева, HR-эксперт, говорит, что сейчас мы наблюдаем переход от рынка кандидата к рынку работодателя, поэтому важно быть конкурентоспособным и уметь мониторить и анализировать информацию.

"Когда есть цель, стоит собрать всю возможную информацию: какие есть предложения на рынке, уровень заработных плат, проанализировать, насколько ваши зарплатные ожидания соответствуют реалиям рынка, проанализировать и при необходимости внести коррективы в резюме на основе собранной информации о компании, ее ценностях, потребностях и ожиданиях от будущего работника. Подготовить аргументы, которые выгодно будут выделять вас на фоне других кандидатов и максимально демонстрировать вашу полезность для компании", — отмечает Зайцева.

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Она добавляет, что важно развивать гибкость, умение вести переговоры и умение налаживать связи с окружающими. Также необходимо научиться управлять рисками — уметь их предвидеть и работать на опережение.

Екатерина Козельская отмечает, что сейчас также важна креативность, чтобы привлечь к себе внимание работодателей.

"Чтобы на тебя обратили внимание в тот период, когда на рынке безработица, нужно уметь отличаться — создать резюме в графическом редакторе (благо, бесплатных программ для этого – море), записать видеорезюме, в котором кратко и емко изложить все, что ты умеешь делать", — советует Козельская.

Ольга Шаповалова, директор Академии Kreston GCG, рассказывает, что мировые и украинские площадки по поиску работы подчеркивают резкое изменение структуры вакансий на рынке труда. Действительно, спрос вырос в среднем на 50-60% по сравнению с весной 2019 года, а вот предложением вакансий в кризис может похвастаться далеко не каждая компания. Поэтому, чтобы найти работу, нужно приложить немало усилий. Для этого нужно заняться персональным брендом и расширить свою зону компетентности.

"Во-первых, пересмотрите свое резюме и актуализируйте его согласно современным тенденциям. Подчеркивает ли ваше CV (резюме. – Ред.) навыки, в которых вы профессионал? Подчеркивает ли оно, какие результаты получит компания от того, что возьмет вас в команду? Постарайтесь максимально сократить и визуализировать его составляющие, уделив внимание самым ярким и выгодным для вас аспектам. Во-вторых, проверьте свой профиль в LinkedIn, Facebook и других социальных сетях. Посмотрите на ваш профиль глазами рекрутера: подтверждают ли ваши публикации сферу вашей компетенции, а фото – интересы, указанные в резюме? Давно не секрет, что рекрутеры оценивают неформальные источники, чтобы проверить соответствие кандидата корпоративной культуре компании", — советует Шаповалова.

Она добавляет, что многие компании планируют оптимизацию бизнес-процессов и при выборе кандидата будут искать "универсальных бойцов". Навык, который сейчас востребован у работодателей, – это комплексное решение проблем. Поэтому нужно быть так называемыми "дженералистами" для того, чтобы разобраться в сути задачи и предложить системное решение.

"Расширьте зону поиска работы, указав свое желание развиваться в смежных для своей профессии отраслях. Используйте выложенные на период карантина в бесплатный доступ курсы для повышения квалификации и развития новых навыков", — говорит Шаповалова.

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Помимо этого, не стоит забывать, что если вы решили попробовать свои силы во фрилансе, нужно изменить резюме и переделать его в формате портфолио, чтобы работодатели видели набор реализованных вами проектов. Эксперт подчеркивает, что после стабилизации рынок труда вернется от экстренных мер к глобальным трендам. Поэтому на первый план снова выйдут такие навыки как креативность, убедительность, командность, адаптивность и эмоциональный интеллект.

О том, как можно заработать во время карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

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