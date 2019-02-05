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Назван ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков

Сегодня, 14:18

Список схем составил Фонд гарантирования вкладов физлиц

Фото: Pixabay
Назван ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg Экономика Список схем составил Фонд гарантирования вкладов физлиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перечислил назвал пять основных схем, которые используют владельцы и менеджеры украинских банков для выведения и хищения средств:

  • кредитование "связанных лиц", предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам;
  • смена собственника с помощью государственных регистраторов и нотариусов;
  • покупка "мусорных" ценных бумаг;
  • списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках;
  • хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений.

Пресс-служба ФГВФЛ сообщает, что по состоянию на 30 января 2019 года предъявлено 31 исковое заявление к "связанным лицам" 31 неплатежеспособного банка. Общая сумма требований превысила 66,3 млрд грн.

Напомним, в 2018 году Национальный банк Украины передал Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Госслужбе по финансовому мониторингу сведения о банках, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в кредитный реестр НБУ поступила информация о более чем 80 тыс. заемщиков. В Нацбанке отметили, что с 1 января 2019 года все банки обязаны использовать соответствующую информацию, поскольку это "повышает эффективность оценки банками кредитного риска".

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Тег банки, отмывание денег, ФГВФЛ

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