Назван ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков

Список схем составил Фонд гарантирования вкладов физлиц

Фото: Pixabay

Назван ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg 2019-02-05T14:18:00+02:00 Экономика Список схем составил Фонд гарантирования вкладов физлиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перечислил назвал пять основных схем, которые используют владельцы и менеджеры украинских банков для выведения и хищения средств:

кредитование "связанных лиц", предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам;

смена собственника с помощью государственных регистраторов и нотариусов;

покупка "мусорных" ценных бумаг;

списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках;

хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений.

Пресс-служба ФГВФЛ сообщает, что по состоянию на 30 января 2019 года предъявлено 31 исковое заявление к "связанным лицам" 31 неплатежеспособного банка. Общая сумма требований превысила 66,3 млрд грн.

Напомним, в 2018 году Национальный банк Украины передал Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Госслужбе по финансовому мониторингу сведения о банках, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в кредитный реестр НБУ поступила информация о более чем 80 тыс. заемщиков. В Нацбанке отметили, что с 1 января 2019 года все банки обязаны использовать соответствующую информацию, поскольку это "повышает эффективность оценки банками кредитного риска".

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