Назван ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков
Список схем составил Фонд гарантирования вкладов физлиц
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перечислил назвал пять основных схем, которые используют владельцы и менеджеры украинских банков для выведения и хищения средств:
- кредитование "связанных лиц", предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам;
- смена собственника с помощью государственных регистраторов и нотариусов;
- покупка "мусорных" ценных бумаг;
- списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках;
- хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений.
Пресс-служба ФГВФЛ сообщает, что по состоянию на 30 января 2019 года предъявлено 31 исковое заявление к "связанным лицам" 31 неплатежеспособного банка. Общая сумма требований превысила 66,3 млрд грн.
Напомним, в 2018 году Национальный банк Украины передал Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Госслужбе по финансовому мониторингу сведения о банках, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.
Ранее сообщалось, что в кредитный реестр НБУ поступила информация о более чем 80 тыс. заемщиков. В Нацбанке отметили, что с 1 января 2019 года все банки обязаны использовать соответствующую информацию, поскольку это "повышает эффективность оценки банками кредитного риска".
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