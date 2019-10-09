Названы лучшие учителя Украины

Учительница из Мелитополя Наталья Кидалова. Фото: osvitoria.media

Учительница из Мелитополя Наталья Кидалова победила в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, которая известна в мире как "Нобелевская" премия для учителей. Победительница получила 250 000 гривен, поездку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2020 и один год бесплатного обучения от организатора премии – образовательного союза "Освитория". Торжественная церемония награждения состоялась 5 октября в Национальной опере Украины.

"В этом году мы получили 2939 заявок. Для сравнения, в 2017-м их было 630, а в 2018-м – 1915. Все больше украинских учителей набираются смелости и подаются на Global Teacher Prize, а мы гордо рассказываем о них всей стране, и при любой возможности – всему миру", – отметил Зоя Литвин, председатель общественного союза "Освитория", организатор и председатель жюри национальной премии.

В этом году в конкурсе появилась новая номинация – "Энергоэффеткивость и экология". Ее учредили по инициативе энергетической компании ДТЭК. Первым победителем в номинации стала Наталья Пашковская, учительница географии и экономики Каховской гимназии, которая предложила лучшую идею тематического образовательного проекта.

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Она поблагодарила за высокую оценку и подчеркнула, что экологическое воспитание должно стать приоритетом в школьном образовании. "Если сейчас дети не поймут, что природу нужно защищать, то она в буквальном смысле может исчезнуть. Мне нравится, что наши дети социально активны, они воспринимают экологию как зону своей ответственности. Ведь природа сейчас не успевает восстанавливаться, поэтому ей нужно помогать. Я рада, что компания ДТЭК поняла наши стремления и поддерживает образовательные экологические проекты. Премия – это не о деньгах. Это о понимании, осознании и поддержке", – рассказала Наталья.

Специальную награду вручал Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК. Он поздравил учителей с профессиональным праздников и отметил, что именно учителя являются агентами изменений общества. Он напомнил, что компания уже с 2012 года реализует проект "Энергоэффективные школы: новое поколение".

"Сегодня более 1500 школ в 500 городах Украины уже вовлечены в этот проект. Тысячи детей учатся ответственном потреблению, эффективному использованию ресурсов. Они передают свои знания сверстникам, и это создает большую ценность для всей страны. Мы надеемся, что предложенная Натальей Пашковской идея будет логичным продолжением "Энергоэффективных школ", – подчеркнул Александр Кучеренко.

Напомним, что Global Teacher Prize Ukraine ежегодная национальная премия для учителей, которую основала в 2017 году ОС "Освитория". Это одна из крупнейших премий в мире за профессиональные достижения, а в сфере образования — первая и единственная премия такого масштаба.

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