НБУ: новая программа с МВФ – фундамент для макрофинансовой стабильности Украины

Благодаря программе Украина уже получила от международных партнеров 2,4 млрд долл

Фото: Getty Images

НБУ: новая программа с МВФ – фундамент для макрофинансовой стабильности Украины https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/094/e72/5c4094e72d890.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/094/e72/5c4094e72d890.jpg 2019-01-17T18:24:00+02:00 Экономика Благодаря программе Украина уже получила от международных партнеров 2,4 млрд долл

Новая программа с Международным валютным фондом является фундаментом для дальнейшего укрепления макрофинансовой стабильности Украины. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной Раде.

По его словам, по этой программе Украина уже получила от международных партнеров 2,4 млрд долл.

"В итоге мы имеем наибольший показатель резервов за 5 лет – это 20,8 млрд долл. США. В последний раз такие цифры мы видели осенью 2013 года", - сказал Смолий.

Ранее сообщалось, что Украина получит от МВФ еще два транша в рамках программы финансирования stand-by. Общая сумма этих траншей составит около 2,6 млрд долларов.

Первый транш МВФ по программе stand by составил 1,4 млрд долларов и был выделен в декабре прошлого года.

Как сообщалось, 18 декабря МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by (SBA). Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов.

Ранее глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова отмечала, что Средства, которые Украина получит в рамках программы stand-by МВФ, в первую очередь, пополнят резервы НБУ. При этом после получения Киевом первого транша, международные резервы Нацбанка достигли пятилетнего рекорда.

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Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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