НБУ: новая программа с МВФ – фундамент для макрофинансовой стабильности Украины
Благодаря программе Украина уже получила от международных партнеров 2,4 млрд долл
Новая программа с Международным валютным фондом является фундаментом для дальнейшего укрепления макрофинансовой стабильности Украины. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной Раде.
По его словам, по этой программе Украина уже получила от международных партнеров 2,4 млрд долл.
"В итоге мы имеем наибольший показатель резервов за 5 лет – это 20,8 млрд долл. США. В последний раз такие цифры мы видели осенью 2013 года", - сказал Смолий.
Ранее сообщалось, что Украина получит от МВФ еще два транша в рамках программы финансирования stand-by. Общая сумма этих траншей составит около 2,6 млрд долларов.
Первый транш МВФ по программе stand by составил 1,4 млрд долларов и был выделен в декабре прошлого года.
Как сообщалось, 18 декабря МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by (SBA). Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов.
Ранее глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова отмечала, что Средства, которые Украина получит в рамках программы stand-by МВФ, в первую очередь, пополнят резервы НБУ. При этом после получения Киевом первого транша, международные резервы Нацбанка достигли пятилетнего рекорда.
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