"Не в качестве подачки": Украина просит кредиторов помочь с госдолгом
Гройсман объяснил, что стране нужна поддержка международного сообщества
Украина должна погашать государственный долг, пик выплат по которому приходится на 2019 год, и при этом сохранять динамику экономического подъема. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.
"Вот почему нам нужна поддержка международного сообщества с целью сохранения нашей позиции и продолжения наших реформ. То, что я лично хотел бы видеть, – это более активная позиция наших партнеров по этим вопросам ... Нам нужны дешевые и эффективные финансовые инструменты. С помощью этих инструментов мы сможем быть более эффективными, расти быстрее и стать более стабильным и прочным партнером", - отметил Гройсман в интервью Die Welt.
Гройсман также назвал "ошибкой прошлого" большой государственный долг, накопленный за 2005-2013 годы. Премьер убежден, что теперь Украине нужна поддержка.
"Но мы не просим подачек. Мы говорим, что мы – часть демократического мира. Мы – большая европейская страна", – сказал он.
Напомним, ранее Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. В целом за этот год придется выплатить кредиторам более 14 миллиардов долларов. Больше всего средств придется потратить на погашение внутреннего долга – 150,5 млрд гривен. Погашение внешнего долга обойдется в 121,8 млрд гривен Немалую сумму придется заплатить и за обслуживание внешнего и внутреннего долга – в целом 145,4 млрд гривен. Из них 88,7 млрд заплатим за обслуживание внутреннего долга и 56,4 млрд гривен – внешнего.
В правительстве и Национальном банке Украины (НБУ) считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ)
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