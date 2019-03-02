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"Не в качестве подачки": Украина просит кредиторов помочь с госдолгом

Сегодня, 14:18

Гройсман объяснил, что стране нужна поддержка международного сообщества

Фото из архива "Сегодня"
Фото из архива "Сегодня".
"Не в качестве подачки": Украина просит кредиторов помочь с госдолгом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/18a/1a7/5c518a1a70d38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/18a/1a7/5c518a1a70d38.jpg Экономика Гройсман объяснил, что стране нужна поддержка международного сообщества

Украина должна погашать государственный долг, пик выплат по которому приходится на 2019 год, и при этом сохранять динамику экономического подъема. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

"Вот почему нам нужна поддержка международного сообщества с целью сохранения нашей позиции и продолжения наших реформ. То, что я лично хотел бы видеть, – это более активная позиция наших партнеров по этим вопросам ... Нам нужны дешевые и эффективные финансовые инструменты. С помощью этих инструментов мы сможем быть более эффективными, расти быстрее и стать более стабильным и прочным партнером", - отметил Гройсман в интервью Die Welt.

Гройсман также назвал "ошибкой прошлого" большой государственный долг, накопленный за 2005-2013 годы. Премьер убежден, что теперь Украине нужна поддержка.

"Но мы не просим подачек. Мы говорим, что мы – часть демократического мира. Мы – большая европейская страна", – сказал он.

Напомним, ранее Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. В целом за этот год придется выплатить кредиторам более 14 миллиардов долларов. Больше всего средств придется потратить на погашение внутреннего долга – 150,5 млрд гривен. Погашение внешнего долга обойдется в 121,8 млрд гривен Немалую сумму придется заплатить и за обслуживание внешнего и внутреннего долга – в целом 145,4 млрд гривен. Из них 88,7 млрд заплатим за обслуживание внутреннего долга и 56,4 млрд гривен – внешнего.

В правительстве и Национальном банке Украины (НБУ) считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ)

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Тег долги, помощь, кредиты, Украина, госдолг, Гройсман

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