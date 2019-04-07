Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Неблагородная плесень: украинцам в магазинах продают испорченный сыр

Сегодня, 08:13

Выбрать качественный продукт можно по цене и внешнему виду, говорят эксперты

Неблагородная плесень: украинцам в магазинах продают испорченный сыр Экономика Выбрать качественный продукт можно по цене и внешнему виду, говорят эксперты

"Сегодня" вместе с исполнительным директором Союза потребителей Уккраины Максимом Несмияновым проинспектировали несколько торговых точек, чтобы узнать, что продают под видом качественного сыра и как разобраться, какой продукт лучше не покупать.

В одном из магазинов на оптовой базе специалист сразу замечает подозрительные куски сыра с явно не благородной плесенью. Эксперта интересует, сколько времени продукт находится на прилавках и почему до сих пор не отправлен на утилизацию. Ответить на эти вопросы сотрудники магазина не смогли. 

Продавцы часто пытаются "спасти" испорченный сыр, объясняет Несмиянов. Для этого с кусочков срезаю края, на которых была плесень – это можно заметить невооруженным глазом.

Кроме того, следует обращать внимание и на срок реализации продукта, особенно – нарезанного кусочками. Правда, производители часто не указывают всю информацию.

"Срок реализации товара уменьшается местами до пяти дней. Вопрос – сколько этот сыр можно продавать в нарезанном виде? Потому что у него падают качественные характеристики. ... Сыры, которые завакуумированы самим производителем, считаются более безопасными. Но важно смотреть, чтобы под вакуумом не было плесени", – отмечает Несмиянов.

Главным же критерием при выборе сыра должна быть цена, уверяет фромажье, собственница сети сырных магазинов Ольга Терницкая. Впрочем, о внешнем виде продукта тоже не следует забывать.

"Сыр никогда не может стоить меньше, чем 300-400 гривен за килограмм. Потому что вы видите, сколько сейчас стоит молоко. ... Молодые сыры – это сыры без оболочки. Они должны быть достаточно мягкими и не иметь никакого постороннего аромата. Если говорить о полутвердых сырах, на них не долго быть плесени, трещин, сухих обветренных сторон", – советуте Терницкая.

Плесень на сыре может быть белой, синей или черной. Белая и синяя не вредят здоровью, а вот кусочек сыра с черной плесенью нужно выбросить. Это означает, что сыр испортился.

Молодые сыры, по словам специалистов, хранятся не больше недели, полутвердые и твердые – 90-120 суток в зависимости от температурного режима. Но хранить их нужно в пластиковых боксах без доступа воздуха.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег продукты, сыр, сыры, плесень

Вы сейчас просматриваете новость " Неблагородная плесень: украинцам в магазинах продают испорченный сыр". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На что украинцы тратят заработанное: вместо отдыха и образования доход просто проедается

1 апреля, 07:00

Более 50% уходит на еду и комуслуги, а 7,5% — на вредные привычки

Цены на социальные продукты в Украине за пять лет выросли втрое

20 марта, 14:27

Зарплаты при этом тоже заметно повысились, подсчитал эксперт

Угроза в ассортименте: украинцев "травят" просроченным молоком в кофейнях

18 марта, 07:38

Эксперт: некоторые продукты просрочены на два года

Обед украинца по-домашнему: как подорожали основные продукты за год

16 марта, 06:40

Как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

Колесников: Бойко помог Порошенко выйти во второй тур выборов

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

Наталья Холоденко показала первое фото с дочерью

Легенда "Спартака" намерен стать главным тренером "красно-белых"

"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях

MARUV взволновала сеть провокационным кадром

Российская лыжница Непряева удивит вас своей красотой

Столичный рынок труда: Почему киевляне не хотят работать

Астролог составил гороскоп на апрель месяц
Загрузка...

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Вчера, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Наша боевая "микроволновка": "Спецтехноэкспорт" объявил о создании оружия радио-поражения в Украине

Вчера, 07:00

Как Украина наладила собственное производство электромагнитного оружия. Пока не для себя

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

5 апреля, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

Подорожание бензина продолжается: чего ждать водителям от цен на АЗС

5 апреля, 07:38

Цена на автогаз может еще подняться на 1,6 грн/л

Неожиданные подробности жизни главаря "ДНР"

Какое количество украинцев получит тысячу гривен к пенсии

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров