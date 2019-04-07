Неблагородная плесень: украинцам в магазинах продают испорченный сыр
Выбрать качественный продукт можно по цене и внешнему виду, говорят эксперты
"Сегодня" вместе с исполнительным директором Союза потребителей Уккраины Максимом Несмияновым проинспектировали несколько торговых точек, чтобы узнать, что продают под видом качественного сыра и как разобраться, какой продукт лучше не покупать.
В одном из магазинов на оптовой базе специалист сразу замечает подозрительные куски сыра с явно не благородной плесенью. Эксперта интересует, сколько времени продукт находится на прилавках и почему до сих пор не отправлен на утилизацию. Ответить на эти вопросы сотрудники магазина не смогли.
Продавцы часто пытаются "спасти" испорченный сыр, объясняет Несмиянов. Для этого с кусочков срезаю края, на которых была плесень – это можно заметить невооруженным глазом.
Кроме того, следует обращать внимание и на срок реализации продукта, особенно – нарезанного кусочками. Правда, производители часто не указывают всю информацию.
"Срок реализации товара уменьшается местами до пяти дней. Вопрос – сколько этот сыр можно продавать в нарезанном виде? Потому что у него падают качественные характеристики. ... Сыры, которые завакуумированы самим производителем, считаются более безопасными. Но важно смотреть, чтобы под вакуумом не было плесени", – отмечает Несмиянов.
Главным же критерием при выборе сыра должна быть цена, уверяет фромажье, собственница сети сырных магазинов Ольга Терницкая. Впрочем, о внешнем виде продукта тоже не следует забывать.
"Сыр никогда не может стоить меньше, чем 300-400 гривен за килограмм. Потому что вы видите, сколько сейчас стоит молоко. ... Молодые сыры – это сыры без оболочки. Они должны быть достаточно мягкими и не иметь никакого постороннего аромата. Если говорить о полутвердых сырах, на них не долго быть плесени, трещин, сухих обветренных сторон", – советуте Терницкая.
Плесень на сыре может быть белой, синей или черной. Белая и синяя не вредят здоровью, а вот кусочек сыра с черной плесенью нужно выбросить. Это означает, что сыр испортился.
Молодые сыры, по словам специалистов, хранятся не больше недели, полутвердые и твердые – 90-120 суток в зависимости от температурного режима. Но хранить их нужно в пластиковых боксах без доступа воздуха.
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