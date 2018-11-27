Немецкие и украинские политики и бизнесмены встретятся на экономическом форуме в Берлине

29 ноября 2018 федеральный канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Владимир Гройсман откроют 3-й Немецко-украинский экономический форум в Доме немецкой экономики в Берлине. Через пять лет после начала Евромайдана, который определил курс Украины на модернизацию, мы обсудим актуальные шансы и вызовы для немецких предприятий в этой стране. На пяти секциях, в работе которых примут участие самые влиятельные представители политики и бизнеса, особое внимание будет уделяться таким темам, как развитие цифровых технологий и Индустрия 4, аграрный сектор и продовольствие, логистика, инфраструктура и транспорт, а также коммунальное хозяйство, энергоэффективность и управления отходами.

В дискуссиях принимают участие министр финансов Украины, министр инфраструктуры Украины, министр аграрной политики и продовольствия Украины, госсекретарь Министерства экономики ФРГ Томас Барайс, а также члены правления важных немецких инвесторов в Украине. Конференция проводится Ассоциацией немецких торгово-промышленных палат (DIHK), Восточным комитетом и Восточноевропейским объединением немецкой экономики (OAOEV), Немецко-украинской промышленно-торговой палатой в сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли Украины, посольством Украины в Берлине и UkraineInvest.

Накануне конференции, 28 ноября, немецкие инвесторы могут обсудить актуальные и новые проекты во время ужина с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом

Актуальную программу конференции можно получить по ссылке: https://www.oaoev.de/veranstaltungen

О DIHK. Ассоциация немецких торгово-промышленных палат (DIHK) представляет 79 региональных торгово-промышленных палат Германии (IHK), обязательными членами которых являются около 3,6 миллиона предприятий с секторов торговли, промышленности и услуг. Кроме того, DIHK координирует работу сети из более чем 140 внешнеторговых палат, делегаций и представительств германской экономики в 92 странах мира. На федеральном и европейском уровне DIHK представляет интересы всего производственного сектора экономики по отношению к политике, государственного управления и общественности.

О OAOEV. Организация "Восточный комитет и Восточноевропейское объединения немецкой экономики" (OAOEV) была основана в мае 2018. Новая совместная региональная инициатива объединяет богатый опыт и традиции Восточного комитета (1952) и Восточноевропейского объединения немецкой экономики (1990 г.) и оказывает поддержку немецкому бизнесу в 29 странах Центральной, Восточной и Южной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

О Немецко-украинской промышленно-торговой палате (AHK Ukraine). Немецко-украинская промышленно-торговая палата была основана в Украине в октябре 2016 на основе Соглашения между правительствами Украины и Федеративной Республики Германия. Предшественником палаты была Делегация немецкой экономики в Украине, открытая в 1993 году. Немецко-украинская промышленно-торговая палата сейчас насчитывает 130 членов и продолжает свой динамичный рост. Восемь комитетов и рабочих групп палаты ежедневно работают над улучшением рамочных условий для иностранных и, прежде всего, немецких инвестиций в Украину.