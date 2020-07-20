Необходимо провести реформу "Укрзализныци" с разделением направлений – депутат

Раздел УЗ на три отдельных бизнеса позволит навести порядок в работе компании

Вследствие реформы "Укрзализныця" должна быть разделена на три отдельных бизнеса, что позволит навести порядок в работе компании.

Реклама

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, пишет "Politeka".

"Надо разделить эту компанию на три разные направления. Во-первых, это использование самих вагонов, тяговой силы. Во-вторых, это инфраструктура. И, в-третьих, это перевозки общественности. И в каждом из этих направлений нужно навести порядок", - сказал Бондарев.

По мнению депутата, нынешнее руководство УЗ необходимо сменить, поскольку они не смогли навести порядок в отрасли и не представили проект реформирования предприятия.

В тренде Ипотека под низкие проценты: станет ли жилье доступнее для украинцев

"Надо продать непрофильные активы. Надо посмотреть на себестоимость, посчитать ее. Надо нанять очень хороших менеджеров. Надо найти людей из системы, которые разбираются в тематике проблем, но поставить четкую задачу: посчитать себестоимость, предоставить предложения по уменьшению себестоимости, а это возможно", – сказал Бондарев.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзализныци" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

В то же время экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама