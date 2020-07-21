Нет никаких оснований вводить пошлины на дизельное топливо, – эксперт

Введение пошлины или квотирования приведет к удорожанию дизтоплива для конечного потребителя

Основания для введения пошлины на импортное дизтопливо отсутствуют. Об этом заявил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, комментируя обращение "Укртатнафты" к и.о. министра энергетики о введении спецпошлины на дизтопливо, пишет "Znaj.ua".

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"Нет никаких оснований для этого, никакого обоснования компания не предоставила для того, чтобы это было осуществлено. Кроме того, никто не будет внедрять все это задним числом", – сказал Рябцев.

По его словам, "Укртатнафта" реализует собственную политику и пытается отвоевать рынок нефтепродуктов, на котором ее потеснили российские поставщики дизтоплива.

"Российское дизельное топливо вредит украинской "Укртатнафте", поскольку оно дешевле той продукции, которую выпускает "Укртатнафта", и это не позволяет "Укртатнафте" зарабатывать. То есть фактически российское дизельное топливо вытеснило с рынка аналогичную продукцию "Укртатнафты". Поэтому вполне понятно, что руководство этого предприятия хочет отвоевать рынок любым способом. Понятно, что им неинтересно мнение потребителя. Им нужно получить как можно большую прибыль", – пояснил Рябцев.

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Он также подчеркнул, что введение пошлины или квотирования приведет к удорожанию дизтоплива для конечного потребителя.

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Напомним, ранее ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргаздобыча" обращались с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%.

Однако Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не начинать антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину, соответствующее решение комиссии было опубликовано 25 июня в издании "Урядовый курьер".

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