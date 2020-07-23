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НКРЭКУ использует методологию правительства Азарова при внедрении RAB-тарифа, – эксперты

23 июля, 15:15

Инна Бабур Инна Бабур

По мнению экспертов, новый подход позволит пропорционально обновлять старые и строить новые электросети

Предлагаемый НКРЭКУ принцип RAB-тарифообразования существенно отличается от успешной европейской практики и не позволит пропорционально обновлять старые сети и строить новые. Такой подход предлагало правительство Николая Азарова в 2013 году, но он не оправдал себя и не показал эффективности. Об этом говорится в исследовании Ариэля Коэна и Владислава Иноземцева "Securing Capital Investment in ukraine's Grid: The Road to the Future", пишет "РБК-Украина".

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Эксперты утверждают, что проект методологии внедрения стимулирующего тарифа (RAB-тарифа), который предложила НКРЭКУ, имеет общие черты с провалившийся в 2013 году реформой тарифообразования для операторов системы распределения правительства премьер-министра Николая Азарова.

В частности, речь идет о сходстве в подходе к разделению баз активов операторов распределения электроэнергии на "старые" и "новые" и начисление различных ставок на эти базы. По материалам исследования, при модели RAB-тарифа, которые предлагает НКРЭКУ сейчас – новые инвестиции будут вознаграждаться фиксированной ставкой доходности 15% ежегодно, тогда как на "старые" активы предлагают начислять только 1% доходности.

"Такой подход возвращает нас к плану 2013 года, когда ставки доходности были установлены на уровне 14,79% и 0-2% процента в год. Предлагаемый принцип существенно отличается от европейской практики", – отмечается в исследовании.

По мнению экспертов, такая модель RAB-тарифа будет мотивировать владельцев сети строить новые линии, что может помочь уменьшить потери электроэнергии и оптимизировать потребление электроэнергии. Но это не решает главную проблему национальной электросети – старение советской инфраструктуры.

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"Если устаревшая инфраструктура начинает выходить из строя, новые объекты не решат проблему", – убеждены исследователи.

Второй недостаток – проблемы с определением баз активов как "старой" или "новой". Поскольку нет четкого понимания как осуществлять разделение.

Напомним, ранее Адриан Прокоп, старший научный сотрудник Института Кеннана (США), эксперт по энергетике Украинского института будущего, заявил, что реформа тарифообразования от государственного регулятора – это симуляции, а не стимулирование инвестиций в электросети.

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энергетика тарифы электроэнергия электричество ценообразование RAB-регулирование

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