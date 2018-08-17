НКРЭКУ упразднит формулу "Роттердам+"

Сегодня, 14:21

Свое решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочиться нормативную базу

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует упразднить формулу "Роттердам+" в связи с началом действия нового рынка электрической энергии. Проект постановления обнародован на официальном сайте НКРЭКУ.

Согласно документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики:

  • условия и правила осуществления предпринимательской деятельности по оптовой поставке и передаче электрической энергии;
  • постановления о покупке электрической энергии производителями;
  • о формировании тарифов и т.д.

В перечне документов, которые планируется отменить, также постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известное под названием "Роттердам+".

Свое решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочивания нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка электрической энергии Украины к работе нового рынка электрической энергии.

Как сообщалось, принятый закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
энергетика, Роттердам, НКРЭКУ, рынок электроэнергии

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