Номера для автотранспорта в Украине подорожают вдвое

Правительство поддержало законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении", одним из пунктов которого является передача изготовления номерных знаков на автомобили частным компаниям. У МВД остается только учет и контроль за такими предприятиями

Отныне государство снимает с себя обязанность выдавать номерные знаки для транспортных средств и будет заниматься только их "присвоением", возлагая ответственность за покупку номеров и их изготовление на потребителя и "производителей".

Инициатива, целью которой является упрощение процедуры выпуска номерных знаков, несет множество серьезных рисков и может привести к значительному увеличению цены на услугу. По крайней мере, так считают эксперты автомобильной отрасли. А основные расходы лягут на плечи автомобилистов.

По словам экспертов, причин несколько. Первая – государство устраняется от контроля за ценами на автомобильные номера, отдавая их на "откуп" производителям. Если сегодня все тендерные закупки являются предметом контроля Антимонопольного комитета Украины, то при производстве и продаже номерных знаков производителями, созданными при сервисных центрах МВД, контрольная деятельность АМКУ автоматически прекратится и потеряется возможность контроля за себестоимостью продукции. Каждый производитель сможет устанавливать цены по своему усмотрению. Несмотря на то, что отныне автомобилисты станут перед выбором, либо приобрести номера в ближайшем сервисном центре, или ехать десятки или сотни километров к другому, где цена, возможно, будет на 100-200 гривен дешевле, их выбор кажется очевидным.

Существует еще одна причина подорожания номеров в случае принятия изменений в закон.

"Сегодня сертифицированные компании, имеющие право производить номерные знаки, материалы для их производства импортируют, – рассказывает Алина Никитина, юрист, специализирующийся на делах, касающихся дорожного движения. – Все они работают "по-белому", исходя из имеющихся тендерных договоров, платя ввозную пошлину и НДС и, по мнению авторов законопроекта, будут вообще находиться вне тендерных закупок. Но после введения в действие изменений в закон значительное преимущество смогут получить те производители, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Как следствие – отсутствие налоговых деклараций и невозможность проверки происхождения сырья и себестоимости продукции. Параллельно открывается широкое поле для контрабандного завоза сырья. И если сейчас комплект, состоящий из двух стандартных номеров, в сервисном центре МВД стоит 178 гривен (разница – идет компаниям, работающим при этих центрах), то с принятием изменений в закон их стоимость может достичь 300-400 гривен. Во всяком случае, указанный законопроект не содержит прозрачных механизмов контроля таких производителей, а предусматривает лишь их учет. Более того, наличие лицензий для производства номерных знаков отныне не требуется. Давайте не забывать, что автомобиль – источник повышенной опасности. По действующему законодательству это предусматривает для владельца и водителя определенный комплекс ответственности. Самого же владельца авто можно идентифицировать через номерной знак. Бесконтрольное изготовления таких номерных знаков может существенно осложнить и работу правоохранительных органов по выявлению водителей, виновных в различных ДТП с опасными последствиями. Это же касается и многочисленных случаев криминальной сферы, когда автомобили часто становятся орудием или средствами совершения преступлений. В итоге за якобы хорошим делом кроется широкое поле для злоупотреблений и манипуляций. А расплачиваться придется владельцам авто".

Василий Лябик

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама