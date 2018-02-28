Новое управление ГТС Украины: Кабмин назначил набсовет потенциального оператора

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины назначило наблюдательный совет нового независимого оператора газотранспортной системы – ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ). Соответствующий приказ сегодня подписал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает пресс-служба правительства.

Независимыми директорами Наблюдательного совета МГУ стали:

Карина Лучинкина, которая работала в PwС (PricewaterhouseCoopers);

Фабрис Нуайлан, который работал в Министерстве энергетики Франции;

Ян Чадам, который был председателем правления словацкого оператора газотранспортной системы Gaz-System;

Вольтер Больтц, который работал в австрийском регуляторной органе E-Control.

Представителями государства в Наблюдательном совете является Константин Марьевич и Адомас Аудицкас.

"Международные организации высоко оценили прозрачность конкурсного отбора кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Они рекомендовали правительству Украины масштабировать технологию успешного проведения этого конкурсного отбора на другие государственные предприятия Украины", – отчитались в Кабмине.

Напомним, независимый оператор газотранспортной системы Украины – ПАО "Магистральные газопроводы Украины" создан в ноябре 2016 во исполнение требований Третьего энергетического пакета ЕС. К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины". Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумага. Также утвержден план корпоративного управления этой компании, решен вопрос ее финансирования.

Как известно, сейчас "Нафтогаз Украины" является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. В Украине собираются провести анбандлинг - отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подчеркивал, что без завершения реформы "Нафтогаза", в том числе анбандлинга, свободного рынка газа в Украине не будет. Насалик также отмечал, что для создания рынка газа Украине необходимо выполнять взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского Энергосообщества.