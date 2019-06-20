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Новые налоги на заграничные посылки: как рассчитать сумму

20 июня, 09:20

Заплатить можно будет прямо на почте

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

С 1 июля в Украине ужесточаются лимиты на посылки из-за границы. Если сейчас без уплаты налогов можно получить отправления, стоимость которых не превышает 150 евро, то со второго полугодия 2019 придется платить НДС на посылки стоимостью от 100 евро.

За посылку, содержимое которое стоит дороже 100 евро, придется заплатить НДС в 20% и 10% пошлины. Для подакцизных товаров нужно будет оплатить акциз.

Стоит отметить, что налоги платятся не со всей суммы, а только с разницы, которая выше установленных 100 евро.

Например, если вы закажете на зарубежном сайте MP3-плеер стоимостью в 160 евро, то НДС нужно будет заплатить только с этих 60 евро – 12 евро (20% от 60) и еще плюс 10% пошлины – 6 евро.

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Заплатить можно будет прямо на почте при получении посылки: новшества накладывают функции налогового агента на почтовых операторов.

При расчете стоимости посылки будут применять официальный курс, установленный НБУ на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств. 

Подробнее о лимитах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам".

Также новости "Сегодня" рассказывали, что делать, если в интернете попал на подделку, и как добиться компенсации за онлайн-покупки:


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Тег налоги, почта, посылки, пошлины, интернет-магазины, лимиты

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Источник:

Сегодня

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