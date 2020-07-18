Кредиты и печатный станок: чего ждать от нового главы Нацбанка Шевченко

16 июля Национальный банк Украины получил нового руководителя. Верховная Рада 332 голосами поддержала кандидатуру Кирилла Евгеньевича Шевченко, который до этого дня занимал пост председателя правления государственного Укргазбанка.

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Кириллу Шевченко 47 лет, из них 25 лет он в финансовой сфере. В его официальной биографии, размещенной на сайте НБУ, значится, что он родился в российской Туле, в семье шахтера и журналистки. Однако затем семья переехала в Стаханов (Луганская область). Кирилл Шевченко окончил Харьковский экономический университет по специальности "бухгалтерский учет". Работал экономистом в харьковском филиале Украинского кредитного банка (сейчас это А-Банк), затем в банках "Аваль", "Финансы и кредит".

С 2006-го по 2009 год возглавлял Государственное ипотечное учреждение, став его первым руководителем. Затем несколько месяцев – с мая по сентябрь 2009 года – пробыл советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. После чего вернулся к банковской деятельности – стал первым заместителем председателя правления АБ "Укргазбанк". В 2011 году Кирилл Шевченко еще раз на год ушел в частный сектор (был председателем правления ЧАО "Украинская стратегическая группа", председателем правления ЧАО "СКПД"), однако затем вновь вернулся в банковскую сферу. В 2012 году стал советником секретариата председателя Ощадбанка, а в 2014-м вернулся в Укргазбанк и в 2015-м был избран председателем его правления.

Где живет и сколько зарабатывает новый глава НБУ

Из декларации Кирилла Шевченко известно, что он живет в селе Заборье Киево-Святошинского района. В декларации указаны два земельных участка в этом селе – площадью 2500 и 308 кв. м. Однако собственником этой недвижимости значится другое лицо – Алипова Валентина Васильевна. А Кирилл Шевченко и его жена Юлия Шевченко имеют право бесплатного пользования и проживания.

Еще в декларации Кирилла Шевченко указана квартира в Киеве площадью 72 кв. м (оценочной стоимостью 11,5 тыс. грн) и некое "другое домовладение", тоже в Киеве, площадью 280 кв. м (стоимостью 963 050 грн), которые также записаны на Валентину Алипову.

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В собственности самого главы НБУ и его жены имеется квартира в Киеве площадью 304 кв. м и два машино-места. У супруги есть, кроме того, участок в Феодосии (Крым) площадью 1200 кв. м.

Также Кирилл Шевченко задекларировал три автомобиля: Mercedes-Benz 2012 года выпуска, Range Rover 2013 года и Peugeot 2016 года выпуска. Кроме того, в его собственности имеется яхта Super Air Nautique G23.

Зарплата Кирилла Шевченко за прошлый год в Укргазбанке составила 14,6 млн грн. А вместе с другими выплатами, связанными с Укргазбанком, – профсоюзными, страховыми, дополнительными благами, процентами по депозитам и т. д. – доход банкира составил 15,4 млн грн.

Опять же, как следует из декларации, свои деньги Кирилл Шевченко доверяет только Укргазбанку. Там у него открыто 5 гривневых и 4 валютных счета, на которых в сумме находится около 870 тыс. грн и более 167 тыс. евро.

Как изменится политика НБУ

Однако глава НБУ интересен украинцам не столько своими карьерными успехами и умением зарабатывать, сколько той политикой, которую он собирается проводить на своем посту. Однако именно об этом в день назначения узнать удалось довольно мало. Во время своего трехминутного выступления на парламентской трибуне Кирилл Шевченко успел рассказать только о своем отношении к валютному таргетированию. Когда он начал рассказывать о том, как собирается решать проблему "плохих кредитов", время истекло, а предоставлять ему дополнительное время спикер парламента отказался.

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Однако уже по первым заявлениям Кирилла Шевченко можно сделать вывод, что он постарается несколько изменить политику НБУ.

"Экономика начинает выходить из ограничений во время карантина. Но она продолжает стагнацию. Я хочу сосредоточиться на конкретных шагах, которые может сделать Нацбанк в этой ситуации. Безусловно, я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макроэкономической, макрофинансовой стабильности банковской системы. В достижении целей макроэкономической стабильности и устойчивого развития инструмент инфляционного таргетирования уже показал свою эффективность… Но в нынешних условиях этот инструмент должен отвечать не только макрофинансовой стабильности, но и созданию условий для дальнейшего экономического роста страны", – сказал, в частности, Кирилл Шевченко.

Из этого выступления можно сделать вывод, что политика инфляционного таргетирования претерпит некоторые изменения. Чтобы понять, как именно, стоит вспомнить, что такое инфляционное таргетирование.

Инфляционное таргетирование (от англ. target – цель) – это один из видов денежно-кредитной (монетарной) политики, основной целью которой является удержание инфляции, или индекса потребительских цен, на определенном уровне или в определенном коридоре. Кроме инфляционного таргетирования существуют и другие виды монетарной политики, например ориентация на уровень цен, стабильный денежный курс как цель (такой метод использовался в Украине до 2015 года) и т. д.

Из сказанного Кириллом Шевченко вытекает, что отказываться от инфляционного таргетирования в пользу других "якорей" Нацбанк не собирается. Однако что касается "размера" своей цели, то есть уровня инфляции, то он может быть пересмотрен. И если вспомнить обвинения в адрес Якова Смолия, пересмотрен в сторону увеличения.

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Еще одна проблема, решения которой ожидают от Нацбанка и о которой начал было говорить в своем выступлении Кирилл Шевченко, это более активное кредитование экономики. Тут влияние Нацбанка ограниченно и зависит от множества других факторов, в том числе от доверия и ожиданий общества. Однако Нацбанк в силах, упрощенно говоря, "насытить банки деньгами" для кредитования. Для чего требуется "включить печатный станок", то есть проводить дополнительную эмиссию денег.

Отметим, что некоторое время назад в интервью сайту "Сегодня" тогда еще глава Укргазбанка Кирилл Шевченко сказал, что для него самое главное в работе – жить по принципу "не навреди".

Шевченко – "прозападный" или "проукраинский" банкир?

Интересно, что после назначения практически никто из экспертов уже не высказывал надежду, что политика Нацбанка меняться не будет. Однако отношение к "смене курса" по-прежнему неоднозначное. Одни эксперты считают, что НБУ вел правильную линию и изменения пойдут во вред экономике. Другие говорят, что прежняя команда Нацбанка слишком прямо выполняла рекомендации международных финансовых партнеров Украины, забывая об интересах национальной экономики. Соответственно, и роль нового главы НБУ оценивают по-разному.

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко считает, что Кирилл Шевченко будет вести "проукраинскую", а не "прозападную" монетарную политику.

"Некоторые, как я слышал, называют Шевченко человеком, близким к "группе Сороса". На самом деле это не так. Потому что, по моей информации, во время обсуждения кандидатур как раз представители этой группы его "сбивали". Как раз человек, близкий к "группе Сороса", якобы выложил президенту весь компромат на Шевченко. Поэтому я считаю Шевченко кандидатом, условно говоря, проукраинским. Он не принадлежит к "западникам". У него будет политика, с одной стороны, монетарного контроля, но не такая жесткая, как у Якова Смолия. Он более активно запустит печатный станок и увеличит денежную массу, в том числе для кредитования – это сейчас обсуждается как один из ключевых моментов. Но не надо думать, что до сих пор этого не делалось. Эмиссия идет постоянно, это функция Нацбанка – выпускать деньги. Вопрос в том, сколько денег выпускать. С другой стороны, Нацбанк по-прежнему будет контролировать инфляцию, это тоже является важным пунктом – чтобы в стране стало больше денег, но это не привело к неконтролируемой инфляции, за рамками 6%. Потому что, если будет больше, это будет означать, что начался новый виток инфляции. Вот перед главой Нацбанка и будет стоять задача – постараться выбрать путь между эмиссией, кредитованием экономики и при этом чтобы функция контроля инфляции не была утрачена", – говорит Алексей Дорошенко.

Еще одним важным моментом эксперт считает готовность НБУ взаимодействовать с Кабмином. Некоторые называют такое взаимодействие "утратой независимости" НБУ. Алексей Дорошенко придерживается другой точки зрения.

"Когда говорят об абсолютной независимости, идет подмена понятий. Человек, не зависящий ни от кого, является угрозой обществу. И если НБУ теряет связь с реальностью и не хочет прислушиваться к потребностям национальной экономики, это несет угрозу национальной безопасности. Конечно, здесь очень тонкая грань. Но в последнее время с помощью этой тонкой грани нами манипулировали. Некоторые под красивой формулировкой "независимость Нацбанка" могли прятать свои интересы. Например, совет НБУ – это тоже НБУ, это орган, который должен влиять на политику Нацбанка. И если совет подавляющим большинством голосов принимает решение о том, что политика правления идет вразрез с национальными интересами, то это тоже мнение Нацбанка, но другой его части. То же самое касается сотрудничества Нацбанка с Кабмином. Насколько глава НБУ готов сотрудничать – это также был один из ключевых вопросов. Если он не будет слышать потребности страны либо через кабинет Шмыгаля, либо через Офис президента, то ему там делать нечего. Я думаю, многие общие знакомые сказали, что Шевченко готов это делать. Иначе его кандидатуру не утвердили бы", – считает Алексей Дорошенко.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что в настоящий момент для Украины крайне важно продолжать сотрудничество с МВФ. Однако, по мнению эксперта, в Фонде не слишком довольны новым назначением. Такое мнение сложилось у него из-за тона заявления директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о результатах переговоров с украинским президентом о кандидатуре главы НБУ.

"Тон, который был выбран, холодно-нейтральный, говорит о том, что там не было получено согласие на это назначение. Нам просто сказали: можете делать как хотите, но тогда решайте свои проблемы сами. Причем МВФ относится к тем институциям, которые, как правило, не делают каких-то кардинально жестких, резких заявлений. Они просто ставят страну на паузу, и все. Страна никуда не может двигаться. Я вполне допускаю, что МВФ может прекратить сотрудничество с Украиной, пока не сможет оценить, в какой мере Украина готова придерживаться институционной независимости и независимости от интересов группы "Приват". Однако если мы не получим кредитной помощи, мы столкнемся с очень серьезной проблемой финансирования расходов государственного бюджета. Сейчас заложен дефицит в 300 млрд грн, но если анализировать выполнение, можно говорить о том, что мы получим не меньше 400 млрд дефицита. И его нужно чем-то покрывать. Кроме того, в случае прекращения сотрудничества с МВФ станет проблематичным привлечение внешнего финансирования и на открытых рынках. Потому что уровень доверия к Украине существенно упадет", – аргументирует Борис Кушнирук.

В то же время эксперт считает, что рекомендации МВФ относительно инструментария монетарной политики нельзя считать единственно правильными.

"Проблемы Украины и ряда других стран, которые возникли в 2008 году, стали результатом в том числе рекомендаций МВФ. Фонд тогда рекомендовал странам политику привязки национальной валюты к какой-то ценной валюте. И эта привязка к доллару была фундаментально ошибочной. Такая привязка, такой якорь может иметь очень краткосрочное полезное действие, а долгосрочно любая привязка является негативом для любой страны. В МВФ могут ошибаться – и они, на мой взгляд, ошибаются – относительно таргетирования инфляции. Этот монетарный режим такой же ошибочный, но мы сейчас зависим от них, по-другому мы деньги на рынке не можем взять. Причем прямое финансирование – это только одна из трех важных вещей, которые делает МВФ для других стран. Они могут не давать кредиты, но выдавать рекомендации. И еще они оказывают техническую поддержку, связанную с настройкой каких-то механизмов. Например, как вести учет. Это примитивный взгляд, что все сводится к выданным кредитам", – говорит Борис Кушнирук.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считает, что вопросы оживления кредитования Кириллу Шевченко наверняка удастся решить.

"Назначение Кирилла Шевченко выглядит логичным, учитывая желание президента ускорить темпы кредитования в Украине. Под его руководством Укргазбанк более чем удвоил объем кредитного портфеля – на фоне довольно скромных результатов банковской системы в целом. Очевидно, что нас ждет более мягкая монетарная политика и ослабление требований к кредитованию", – говорит Кирилл Шевченко.

При этом эксперт предупреждает, что рынки настороженно относятся к смене власти в НБУ. По крайней мере, пока от нового главы НБУ нет четких заявлений относительно будущей политики регулятора.

"Инвесторы ожидают, что новый председатель Нацбанка будет продолжать независимую политику, направленную на сохранение макроэкономической стабильности, сотрудничество с международными институтами и сохранением курса реформ. В то же время отставка Якова Смолия была неожиданной, и рынки пока не уверены, чего ожидать от нового руководства Нацбанка. Шевченко придется уже первыми шагами в должности доказывать свою нацеленность на реформы и макроэкономическую стабильность", – считает Михаил Демкив.

Какими видит задачи свои и НБУ сам Кирилл Шевченко, смотрите на видео:

Видео: Верховная Рада

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