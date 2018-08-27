Новый рынок электроэнергетики: на какие тарифы рассчитывать украинцам

На этой неделе была отменена временная тарифная формула, более известную как Роттердам

Добро пожаловать в супермаркет электрической энергии. Именно так, если упростить, можно расшифровать решение комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг о переходе к рыночным отношениям. На этой неделе была отменена также временная тарифная формула, более известную как Роттердам.

Все это плановые действия для перехода Украины к новому рынку электроэнергетики, предусмотренному законом. Окончательно он заработает летом следующего года. Это означает, что мы сможем сами выбирать поставщика электричества и подписывать с ним двустороннее соглашение. Действительно так будет и не взлетят ли после этого тарифы, разбирался корреспондент "Сегодня" Виталий Литвин.

Небольшой немецкий городок Мюнзинг. Стефан показывает свое хозяйство. Большой дом, бассейн, электроплита. На электричество тратит немалую сумму.

"395 евро ежемесячно. И это потому, что у меня довольно большой дом. Со СПА и бассейном – а чтобы этим пользоваться, соответственно, потребляем много электроэнергии. Для домохозяйств типичных, маленьких счета за свет обычно достигают 120и евро максимум", – рассказывает житель Мюнзинга Стефан Ниммесгерн.

От 120 до почти 400 евро достигают счета за электричество в Германии. И на цену электроэнергии немцы,как и жители многих стран Евросоюза, могут влиять. Все зависит от поставщика электроэнергии. Хотите – поддерживаете экологически чистого производителя, соответственно, платите больше. А хотите сэкономить – выбираете ток от атомных электростанций.

Все это – результат либерализованного рынка электроэнергии. В ЕС за потребителя борются поставщики. Только в Германии их несколько десятков.

"Мы можем выбирать любого, который нам нравится – это очень легко сделать. Вы заходите на специальную интернет-платформу, называется чек-24. Там вас спрашивают, сколько электроэнергии вам нужно в год, сколько киловатт потребляете. Вы заполняете форму, и затем вам выдает варианты. А когда вы меняете поставщика, они это видят, и первое, что предоставляют вам, чтобы вы выбрали именно их – это скидки. Возможно, 20 процентов, возможно 10, бывает и 30, у всех по-разному. Зависит от того, сколько киловатт вы планируете в них купить. Вы кликаете, меняете провайдера, а дальше они сами вас все делают", – говорит Стефан Ниммесгерн.

Выбрать поставщика можно в зависимости от способа потребления электричества и дистанционно.

Сложно представить в Украине подобную систему, но на этой неделе регулятор принял ряд постановлений, которые вводят масштабную реформу на рынке электроэнергии в Украине.

Благодаря этой реформе каждый потребитель будет иметь возможность самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии.

"НКРЕКП поддержало постановление по реформированию рынка электрической энергии. И таким образом это постановление по сути отменяет так называемую формулу "Роттердам плюс" с первого июля 2019 года", – комментирует директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Владимир Омельченко.

Нацкомиссия по регулированию позволила переход к свободному рынку энергетики.

Формула "Роттердам плюс" была временным средством сдержать рост стоимости электроэнергии и подготовить рынок к новым условиям. В течение двух лет население имело возможность платить по низкой цене. Ежегодно украинцы в целом экономили около 40 млрд грн.

Для сравнения, сейчас киловатт / час электроэнергии в Украине стоит 1 грн 28 коп. Тогда как в соседней Румынии – 4,39 грн, Польше – 4,63.

Украинцы платят за электроэнергию в 3,5 раза меньше, чем жители соседних стран ЕС. В том числе и потому, что в Европе производители электроэнергии постоянно модернизируют оборудование и это строго контролируется. В Украине с переходом к свободному рынку энергии производители тоже будут такие обязательства.

Модернизация мощностей в дальнейшем может повлиять на тарифы.

Реформа назревала давно. Свободный рынок электричества должен заработать еще в 2015. Но война на востоке страны изменила эти планы. Тем не менее, вся экспертная среда единодушна: реформа должна быть. Несмотря на сопротивление некоторых политиков.

"НКРЕКП является главным мотором, по сути, реформы рынка электрической энергии. И те решения, которые оно принимает, фактически были поддержаны экспертным сообществом, я не увидел ни одного эксперта, который бы отрицал реформу рынка электрической энергии", – говорит Омельченко.

"В законе четко прописаны механизм его реализации, и что с 1 июля следующего года должен заработать свободный рынок. Это не тревожный факт, но если этого не случится, то будут, конечно, большие проблемы", – поясняет эксперт энергетического рынка Дмитрий Марунич.

Рынок энергетики заработает летом 2019. Необходимое для реформы законодательство максимально приближено к европейским нормам.

"Речь идет о примерно 120 нормативно-правовых актов и статус выполнения синхронизации вторичного законодательства будет повышен, насколько я понимаю и мне известно, до 80-90%", – говорит советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

"Украина действительно приложила огромные усилия, и я считаю, что Европейский Союз надо информировать о них больше. Мы должны уже начинать реально глубокое сотрудничество, она нужна не только Украине, но и Европейскому Союзу, для энергетической безопасности. Уже сейчас противники реформы пугают потребителей подорожанием электроэнергии. Но национальный регулятор успокаивает", – поясняет депутат Европарламента Михал Бони.

"Этот товар потребитель может купить, как мы например, любые товары в быту в любом магазине. Роль этих магазинов будут выполнять те поставщики, которые уже сегодня получают лицензии. Кто сможет предложить потребителю более низкую цену – до того и пойдет потребитель", – говорит председатель НКРЕКП Оксана Кривенко.

А поскольку украинцы не так богаты как немцы, поставщикам в борьбе за потребителя придется сдерживать желание заработать лишнего и предлагать приемлемый тариф.